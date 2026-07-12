Le président de la FIFA, Gianni Infantino, n'exclut pas l'idée d'élargir le nombre de participants à la Coupe du Monde de football à 64 équipes à l'avenir. Cette déclaration intervient dans le contexte de la Coupe du Monde 2026, qui se déroule pour la première fois avec 48 équipes sur les pelouses des États-Unis, du Mexique et du Canada. Cependant, la capacité du patron de la FIFA à mener à bien ces projets mondiaux est fortement remise en question. Zamin.uz présente les détails du nouveau format du Mondial et la controverse politique qui entoure Infantino.

« Une chance pour tous » : passer du format à 48 à 64 équipes

Le dirigeant du football de 56 ans Blue Sport a souligné dans une interview que le tournoi actuel à 48 équipes a pleinement fait ses preuves et se déroule avec succès.

Selon Infantino, grâce au format élargi, de nouvelles forces émergent dans le football mondial :

Le phénomène africain : Lors de la compétition actuelle, 9 des 10 équipes du continent africain se sont qualifiées pour la phase à élimination directe. À titre de comparaison, seules 5 équipes de ce continent avaient participé au Mondial précédent.

Équité mondiale : Les équipes nationales de tous les continents ont réussi à marquer des buts et à obtenir au moins un point.

« Il est important que l'organisation du tournoi ne soit pas seulement ouverte à l'Europe et à l'Amérique du Sud, mais au monde entier. Chaque pays doit avoir la chance de rêver de participer à la Coupe du Monde », a déclaré le président de la FIFA.

Rappelons que l'initiative de passer à un format de 64 équipes avait déjà été avancée en 2025 par le patron de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. Il avait suggéré de tester ce format lors de la Coupe du Monde 2030, qui marquera le centenaire du tournoi de la FIFA, et Infantino avait également ESPN soutenu cette idée dans une déclaration donnée au média.

Donald Trump et la crise à la FIFA : Infantino a-t-il perdu sa crédibilité ?

Bien qu'Infantino rêve d'élargir l'envergure des tournois, il devient de plus en plus difficile pour lui de conserver son poste. La controverse politique liée à l'attaquant de l'équipe nationale des États-Unis, Folarin Balogun, a considérablement affaibli la position du chef de la FIFA.

D'où vient le conflit ? L'attaquant américain avait reçu un carton rouge lors du match des 16es de finale contre la Bosnie-Herzégovine (2-0) et avait été expulsé. Cependant, sa suspension a été suspendue de manière inattendue et il a pu jouer le match décisif suivant contre la Belgique. Il a été révélé plus tard que le président américain Donald Trump avait personnellement demandé à Infantino de commuer la peine de Balogun.

Cette situation a provoqué la colère des associations de football et des médias internationaux. The Times Une source haut placée du journal a évalué la situation comme suit :

« Il n'y a pas d'ingérence politique plus grande dans le football que celle de Trump, et les tentatives de la FIFA pour s'expliquer ont été absurdes ».

Élections de 2027 et perspectives de la Coupe du Monde 2030

Selon les informations, Gianni Infantino nie avoir commis une infraction et a l'intention de se présenter à sa réélection en 2027. Cependant, en raison de la grave atteinte à sa réputation, des travaux ont commencé au sein de l'organisation pour préparer un candidat alternatif solide.

Que le nombre de participants soit élargi à 64 ou non, la future Coupe du Monde 2030 sera assurément la compétition la plus vaste de l'histoire du football. Ce tournoi anniversaire se déroulera simultanément dans 6 pays sur 3 continents :

Continent Pays hôtes Amérique du Sud Uruguay, Argentine, Paraguay Europe Espagne, Portugal Afrique Maroc

L'entrée en vigueur officielle du format à 64 équipes dépendra des changements majeurs attendus au sein de la direction de la FIFA et des luttes politiques dans les années à venir.