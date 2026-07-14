Les dirigeants de la NASA et de Roskosmos discutent de l'avenir de la Station spatiale internationale

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Les dirigeants de la NASA et de Roskosmos discutent de l'avenir de la Station spatiale internationale

Aujourd'hui, le 14 juillet, un événement majeur pour l'astronautique mondiale a lieu : les dirigeants de la NASA et de Roskosmos s'assoient à la table des négociations pour décider du sort futur de la Station spatiale internationale (ISS). Cette rencontre devrait définir la prolongation de l'exploitation de la station et les nouvelles étapes de la coopération orbitale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le chef de Roskosmos, Dmitriy Bakanov, les relations entre les deux agences restent actuellement à un niveau positif. Malgré la situation politique, les projets spatiaux habités ont été exclus des listes de sanctions internationales, ce qui permet de poursuivre le dialogue. Cela sert de facteur clé pour assurer la continuité des recherches scientifiques en orbite.

L'activité de la station se poursuivra-t-elle après 2028 ?

Selon les accords actuels, l'exploitation de l'ISS est garantie au moins jusqu'en 2028. Cependant, la question d'une prolongation supplémentaire est examinée lors des négociations d'aujourd'hui. Comme l'indique la publication ixbt.com, les parties doivent parvenir à un consensus sur les plans futurs en tenant compte de l'état technique et des ressources de la station.

Parallèlement, les deux parties ont également commencé à travailler sur leurs propres projets indépendants. En particulier, les États-Unis et la Russie prévoient de construire à l'avenir leurs propres stations orbitales nationales distinctes. À cet égard, il existe de nombreux aspects à discuter concernant l'angle d'inclinaison des orbites et les solutions techniques.

L'importance des négociations est confirmée par un autre fait : l'administrateur de la NASA, Bill Nelson (dans le contexte des informations liées à Jared Isaacman mentionnées dans la source), s'est rendu au cosmodrome de Baïkonour pour la première fois depuis des années afin de participer au processus de lancement d'un équipage international. Cela montre que la coopération dans le domaine spatial est importante non seulement au niveau technique, mais aussi diplomatique.

Le projet ISS sert depuis un quart de siècle de plus grand laboratoire de l'humanité dans l'espace. Les spécialistes et les milieux scientifiques ouzbeks suivent également en permanence les résultats des expériences menées sur cette station, car les recherches qui y sont effectuées influencent directement le développement de la science mondiale. Les résultats de la réunion d'aujourd'hui détermineront sans aucun doute l'orientation des programmes spatiaux pour la prochaine décennie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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