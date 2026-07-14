Kylian Mbappé jouera-t-il contre l'Espagne ? Didier Deschamps a rendu son verdict final

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Kylian Mbappé jouera-t-il contre l'Espagne ? Didier Deschamps a rendu son verdict final

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a mis fin aux inquiétudes concernant le capitaine Kylian Mbappé avant la demi-finale de la Coupe du Monde contre l'Espagne. Alors que les rumeurs sur une éventuelle absence de l'attaquant en raison d'une blessure à la cheville se multipliaient, le coach a confirmé que son état est stable. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Kylian Mbappé avait quitté le terrain à la 77e minute du quart de finale contre le Maroc en raison d'une blessure. Par la suite, son entraînement en marge du groupe lundi a suscité des doutes. Selon RMC Sport, le joueur ressent toujours une gêne à la cheville, mais le staff technique considère cela comme normal.

The Athletic cite les propos de Deschamps en conférence de presse, expliquant que le programme d'entraînement de Mbappé fait simplement partie de son processus de récupération. « Il se sent bien. Comme les autres joueurs, il a le droit de faire un exercice pendant 15 minutes au lieu de 20. Cela ne signifie pas qu'il y a un problème de santé grave », a déclaré le technicien.

Autres changements et concurrence dans l'effectif

Autre bonne nouvelle pour les Bleus : le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni est de retour. Bien qu'il ait passé le dernier match sur le banc, Deschamps a noté une amélioration de son état. La présence d'un joueur aussi expérimenté au milieu est cruciale face à une équipe d'Espagne adepte de la possession.

Selon Goal.com, Kylian Mbappé est actuellement en tête du classement des buteurs du tournoi avec 8 buts. Bien que son principal rival Lionel Messi en ait marqué autant, Mbappé a l'avantage au nombre de passes décisives. La présence du capitaine est donc capitale tant pour le résultat collectif que pour les distinctions individuelles.

La demi-finale entre l'Espagne et la France est au centre de l'attention mondiale. Selon Deschamps, l'équipe se prépare au complet et avec un état d'esprit combatif. Mbappé devrait être titulaire, ce qui renforcera considérablement le potentiel offensif des Français.

FranceEspagneKylian MbappéCoupe du MondeDidier Deschamps
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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