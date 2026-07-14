Le dernier défi de la carrière de Lionel Messi : un affrontement historique entre l'Argentine et l'Angleterre

Alors que Lionel Messi participe à sa sixième Coupe du Monde, beaucoup pensaient qu'il avait déjà conquis tous les sommets possibles dans le monde du football. Cependant, à 39 ans, l'attaquant légendaire continue d'enrichir son héritage après ses succès sur les terrains du Qatar. Sur le chemin de l'Argentine vers les demi-finales, Messi est devenu le meilleur buteur et passeur de l'histoire du tournoi, consolidant son statut de plus grand joueur de tous les temps. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Désormais, nous pourrions assister à un événement inédit dans la carrière de Messi. Malgré 205 sélections en équipe nationale, il n'a jamais affronté l'équipe d'Angleterre. Ce fait surprenant changera lors de la demi-finale qui se déroulera à Atlanta. Cette rencontre n'est pas seulement synonyme de qualification pour la finale, mais est également attendue comme l'ultime étape pour Messi afin d'atteindre le statut de légende au niveau de Diego Maradona.

L'héritier des traditions de Maradona

Messi a égalé les résultats de Diego Maradona à bien des égards et, dans certains domaines, les a même dépassés. Il a remporté la Copa América en battant le Brésil au stade Maracanã et est devenu le héros de son peuple avec la victoire au Qatar. Cependant, dans le folklore du football argentin, une victoire contre l'Angleterre occupe une place particulière. Depuis le match historique de 1986, la rivalité entre ces deux équipes a dépassé le cadre sportif.

Dans une interview accordée aux journalistes, Lionel Messi a souligné l'importance de ce duel : « Jouer contre l'Angleterre est spécial, car ils sont considérés comme des grands du football mondial. J'ai joué contre presque toutes les équipes fortes, à l'exception de l'Angleterre. C'est pourquoi ce match sera très intéressant pour moi », a déclaré l'attaquant.

Pression politique et sportive

Selon Goal.com, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni tente de réduire la tension avant le match. Il a appelé à considérer cette rencontre simplement comme un match de football de plus. « C'est juste du football, vous comprenez ? Nous jouons contre un adversaire très sérieux avec un entraîneur compétent. Il y aura 22 joueurs sur le terrain et un ballon, c'est tout », a déclaré l'entraîneur.

Mais pour les fans et les experts, ce n'est pas juste un match. La confrontation entre l'Argentine et l'Angleterre a toujours été riche en événements dramatiques. Pour Messi, c'est l'occasion de combler la dernière lacune de sa grande carrière. S'il bat l'Angleterre et mène son équipe en finale, son héritage sera absolument complet.

Cette demi-finale n'est pas seulement une bataille tactique, mais aussi le choc de deux écoles de football différentes. Alors que l'Angleterre se distingue par sa supériorité physique et son jeu discipliné, l'Argentine s'appuie sur la créativité et l'expérience façonnées autour de Lionel Messi. Le monde entier attend une fois de plus de voir les miracles de Messi.