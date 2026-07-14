Nouveauté pour les utilisateurs de WhatsApp : création d'un stockage cloud personnel sur iOS et Android

WhatsApp, l'une des messageries les plus populaires au monde, travaille sur l'introduction d'une nouvelle méthode de stockage des données pour ses utilisateurs. Désormais, il sera possible d'utiliser le stockage cloud personnel de la plateforme pour sauvegarder l'historique des discussions, sans dépendre uniquement des services tiers. Cette fonctionnalité est en cours de test pour les utilisateurs d'Android ainsi que pour ceux d'iOS. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique. rapporte.

Actuellement, les utilisateurs de WhatsApp sauvegardent leurs conversations sur Google Drive pour le système Android et sur iCloud pour les appareils Apple. La nouvelle fonctionnalité offrira aux utilisateurs un choix : ils pourront stocker leurs données sur les services habituels ou directement dans le stockage chiffré appartenant à WhatsApp.

Sécurité et capacités gratuites

Selon les informations d'ixbt.com, WhatsApp prévoit d'offrir aux utilisateurs jusqu'à 2 GB d'espace gratuit dans son stockage cloud. Bien que ce volume soit suffisant pour les messages texte et les documents importants, des tarifs payants supplémentaires sont attendus pour les utilisateurs ayant un grand nombre de fichiers multimédias. En particulier, un paiement d'environ 1 dollar par mois pourrait être fixé pour 50 GB de stockage.

Le principal avantage du nouveau système réside dans son haut niveau de sécurité. Toutes les sauvegardes téléchargées sur le stockage cloud de WhatsApp seront protégées par défaut par un chiffrement "end-to-end". Les utilisateurs pourront protéger davantage leurs sauvegardes à l'aide d'un mot de passe spécial ou d'une clé de chiffrement de 64 caractères.

Il convient de noter que sur Google Drive ou iCloud, la fonction de chiffrement est facultative et l'utilisateur doit l'activer lui-même. Dans le stockage personnel de WhatsApp, ce processus sera obligatoire, ce qui augmentera considérablement le niveau de sécurité. Si l'utilisateur souhaite renoncer au chiffrement, il devra revenir aux services traditionnels de Google ou d'Apple.

Cette nouvelle est également importante pour les utilisateurs en Ouzbékistan. En effet, lorsque le stockage iCloud ou Google Drive est plein, il sera possible de conserver les discussions WhatsApp dans un endroit séparé et sécurisé. Cela est particulièrement utile pour économiser la mémoire du téléphone et éviter de perdre des données lors du changement d'appareil.

Actuellement, cette fonctionnalité est en phase de développement et de test. Bien que WhatsApp n'ait pas officiellement annoncé quand le système de stockage cloud chiffré sera disponible pour tous les utilisateurs, il devrait apparaître dans les prochaines mises à jour de l'application dans les mois à venir.