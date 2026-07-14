Des chiffres incroyables : le prix d'un billet pour la finale de la Coupe du Monde 2026 atteint 11,5 millions de dollars

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Des chiffres incroyables : le prix d'un billet pour la finale de la Coupe du Monde 2026 atteint 11,5 millions de dollars

À l'approche de la finale décisive de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, une véritable folie s'est emparée du marché des billets. Sur la plateforme officielle de revente de la FIFA, le prix du billet le plus cher pour la finale a atteint un niveau record de près de 11,5 millions de dollars .

Découvrez les détails de ces prix astronomiques qui ont stupéfié les fans de football du monde entier dans le commentaire de Zamin.uz .

Prix cosmiques : le moins cher est à 7 400 dollars !

ABC News selon les informations fournies, le billet le plus cher sur la plateforme officielle de revente de la FIFA a été évalué précisément à 11 499 998,85 dollars . Il s'agit sans aucun doute d'un record pour le billet le plus cher de l'histoire du football.

Si vous souhaitez assister à la finale depuis le stade, vous devrez dépenser une petite fortune même pour une place ordinaire. Le prix du billet le moins cher sur le système de revente commence à 7 440,50 dollars .

Offres officielles de la FIFA et forfaits VIP

Il est intéressant de noter que la FIFA continue de vendre des billets officiels. Récemment, 1 178 billets de catégorie 2 pour la finale ont été mis en vente, chacun étant proposé à 7 380 dollars .

Pour les fans fortunés souhaitant regarder le match avec un confort et un luxe exceptionnels, les prix exclusifs suivants ont été fixés :

Catégorie de billet et forfait VIP

Prix fixé (en dollars US)

Billet officiel de catégorie 2 (sur le site de la FIFA)

7 380 $

Billets de catégorie 1

de 19 995 $ à 32 970 $

Forfait VIP « Trophy Lounge+ » (avec nourriture et boissons)

32 500 $

Forfait VIP « Trophy Lounge » (avec nourriture et boissons)

34 500 $

La FIFA garde le silence : d'où viennent les billets « épuisés » ?

La finale de la Coupe du Monde aura lieu cette année le 19 juillet au célèbre MetLife Stadium situé à East Rutherford, dans le New Jersey, aux États-Unis.

La question principale dans cette situation est l'apparition soudaine de nouveaux billets. Auparavant, la FIFA avait annoncé sur son site officiel que tous les billets pour la finale étaient déjà vendus et que le stade affichait complet (« sold out »). L'organisation n'a pas encore fourni d'explication officielle sur la manière dont des billets supplémentaires ont été remis en vente avant la Coupe du Monde.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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