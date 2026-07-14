Lancement d'un nouveau téléphone fixe au style rétro pour enfants

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Lancement d'un nouveau téléphone fixe au style rétro pour enfants

Dans un monde où la dépendance aux gadgets devient un problème mondial, Pinwheel propose une solution inattendue. L'entreprise a dévoilé Pinwheel Home, un téléphone fixe au design rétro destiné aux enfants d'âge scolaire. Ce gadget permet aux enfants de communiquer sans les effets néfastes des smartphones. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le Pinwheel Home est conçu pour les enfants de 5 à 10 ans, servant d'étape intermédiaire avant l'utilisation d'un smartphone. Sa particularité est l'absence de réseaux sociaux, de jeux ou de contenu vidéo infini. Conçu uniquement pour les appels vocaux, il vise à encourager une communication vivante et significative.

Sécurité et contrôle parental

Bien qu'il ressemble à un téléphone fixe classique, il repose sur des technologies modernes. Il ne se connecte pas à une ligne traditionnelle, mais au Wi-Fi. Les parents peuvent contrôler l'appareil via l'application Caregiver Portal, offrant les fonctionnalités suivantes :

  • Création d'une liste de contacts approuvés uniquement ;
  • Blocage automatique des numéros inconnus, du spam et des appels automatisés ;
  • Définition d'horaires et de limites de temps pour les appels ;
  • Utilisation de la numérotation abrégée et de la messagerie vocale.
Selon Pinwheel, cet appareil favorise l'autonomie des enfants. Ils n'ont plus besoin d'emprunter le smartphone de leurs parents pour parler à leurs amis ou grands-parents, ce qui les initie dès le plus jeune âge à une culture de communication numérique saine.

Temps d'écran et développement

Selon ixbt.com, la popularité de tels appareils n'est pas fortuite. Des études récentes prouvent que le temps d'écran prolongé nuit au développement émotionnel et social des enfants. Des chercheurs de l'Université de Géorgie ont notamment constaté que les enfants passant trop de temps sur les réseaux sociaux présentent un retard de vocabulaire et des difficultés d'élocution.

Pinwheel Home est proposé en deux modèles. Le modèle Spark coûte 68 dollars et est disponible en quatre couleurs. Le modèle Classic, à 79 dollars, est équipé d'un combiné rétro et d'autocollants. À l'avenir, l'entreprise prévoit d'intégrer cet appareil à ses smart-watches.

La sécurité des enfants et la limitation de leur activité en ligne deviennent également des enjeux cruciaux. Des appareils comme Pinwheel offrent une alternative pratique pour les parents souhaitant assurer une communication sécurisée sans isoler totalement leurs enfants de la technologie.

PinwheelSmartphoneTechnologieEnfantsGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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