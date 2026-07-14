Huawei présente ses nouveaux fleurons Pura 90s Pro Max et Pura 90s Pro 5G

Le géant technologique chinois Huawei a officiellement annoncé ses prochains smartphones phares : les Pura 90s Pro Max et Pura 90s Pro 5G. Immédiatement après la présentation mondiale, des images haute résolution et les caractéristiques techniques des appareils ont été dévoilées au public. Ces nouveaux modèles visent à renforcer le leadership de la marque en matière de photographie mobile et de design. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, les nouveaux fleurons sont actuellement disponibles en précommande sur le marché malaisien. Il est prévu que ces appareils arrivent prochainement sur les marchés régionaux du Moyen-Orient et d'Europe, y compris dans des pays comme l'Ouzbékistan. La gamme Pura est considérée comme la ligne premium de Huawei, regroupant ses technologies les plus avancées.

Pura 90s Pro Max : Puissance maximale et appareil photo professionnel

Modèle le plus haut de gamme de la série, le Pura 90s Pro Max est équipé d'un écran OLED LTPO de 6,9 pouces. Le taux de rafraîchissement adaptatif de l'écran varie de 1 à 120 Hz, assurant une efficacité énergétique optimale. De plus, le boîtier est certifié IP68 et IP69 pour la résistance à la poussière et à l'eau, garantissant la durabilité de l'appareil dans des conditions extrêmes.

L'appareil photo principal du smartphone comprend un capteur de 50 mégapixels avec une ouverture variable de f/1.4 à f/4.0. L'élément le plus remarquable est le module périscopique de 200 mégapixels, offrant un zoom optique 4x et un zoom numérique 100x. L'autonomie est assurée par une batterie de 6000 mAh, compatible avec la charge rapide filaire de 100 W et sans fil de 80 W.

Pura 90s Pro 5G : Compacité et couleurs vives

Le modèle Pura 90s Pro 5G est légèrement plus compact, avec un écran OLED de 6,6 pouces. Son système photo est également de haut niveau, composé d'un capteur principal de 50 mégapixels, d'un module ultra grand-angle de 12,5 mégapixels et d'un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom numérique 100x. Ce modèle est également équipé d'une batterie de 6000 mAh, mais avec une vitesse de charge de 66 W en filaire et 50 W en sans fil.

Huawei a mis l'accent sur le design cette fois-ci, proposant aux utilisateurs une palette de couleurs unique et éclatante. Les nouveaux smartphones seront disponibles dans les coloris suivants :

Guava Soda — un rose vif et inhabituel ;

Coconut White — un blanc classique ;

Orange Soda — un orange énergique ;

Mulberry Black — un noir sobre.

Ces nouveautés devraient renforcer la position de Huawei sur le segment premium. En particulier, grâce à ses capacités photo et à la capacité de sa batterie, la série Pura 90s pourrait poser de sérieux défis à ses principaux concurrents sur le marché. Il est fort probable que ces fleurons soient bientôt disponibles dans les boutiques officielles pour les utilisateurs en Ouzbékistan.