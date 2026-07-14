Lionel Messi contre l'Angleterre : Nico O'Reilly attend avec impatience le duel face à la légende

Le match entre l'Angleterre et l'Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde est au centre de l'attention du monde du football. Cette rencontre suscite un grand intérêt non seulement en tant que choc entre deux grandes nations, mais aussi comme un duel entre jeunes talents et légendes expérimentées. En particulier, le jeune milieu de terrain de Manchester City, Nico O'Reilly, a souligné l'opportunité d'affronter l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, Lionel Messi, sur le terrain. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, Nico O'Reilly considère ce match comme l'un des événements les plus importants de sa carrière. Le jeune joueur a qualifié le fait d'affronter le détenteur de huit Ballons d'Or d'« opportunité unique dans une vie ». Il a souligné que, malgré le fait qu'il soit dans la phase finale de sa carrière, Messi reste le joueur le plus dangereux au monde.

Messi aux portes des records

Lionel Messi est arrivé à ce tournoi dans une forme physique phénoménale. Le capitaine argentin a débuté la compétition par un triplé contre l'Algérie. Grâce à ce résultat, il a battu le record de 16 buts en Coupe du Monde établi par Miroslav Klose. Actuellement, l'attaquant de 39 ans compte 8 buts dans ce tournoi, portant son total en Coupe du Monde à 21 réalisations.

À l'heure actuelle, Messi est à égalité avec le Français Kylian Mbappé dans la course au titre de meilleur buteur. Dans une interview accordée à BBC Radio 5 Live, O'Reilly a déclaré : « J'ai hâte de jouer ce match. Pour moi, Messi est le meilleur joueur de tous les temps à avoir foulé un terrain de football. C'est un grand honneur pour moi de relever un tel défi. »

Est-ce une erreur de se concentrer sur un seul joueur ?

Le gardien de but de l'équipe d'Angleterre, Jordan Pickford, a appelé ses coéquipiers à la vigilance. Selon lui, se concentrer uniquement sur l'arrêt de Lionel Messi pourrait coûter cher aux « Three Lions ». En plus de Messi, l'Argentine possède de nombreuses stars de classe mondiale capables de décider du sort du match.

« Nous savons à quel point Messi est fort, mais l'Argentine est également très dangereuse en tant qu'équipe. Nous ne devons pas compter uniquement sur l'arrêt d'une seule personne. Lionel Scaloni dispose d'autres joueurs talentueux. Nous devons analyser les forces et les faiblesses de l'adversaire et suivre un plan collectif », a ajouté Pickford.

Ce match de demi-finale est important non seulement pour la qualification en finale, mais aussi du point de vue du passage de témoin entre les générations et de l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire du football. Les supporters anglais attendent avec impatience de voir comment les jeunes stars de leur équipe résisteront à l'expérience de Messi.