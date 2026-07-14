Coup dur pour le FC Barcelone : Frenkie de Jong absent pour une longue période

Le milieu de terrain vedette du FC Barcelone et de l'équipe nationale des Pays-Bas, Frenkie de Jong, sera indisponible pour une longue période en raison d'une grave blessure. Les résultats des examens médicaux du joueur, revenu au club après la Coupe du Monde, se sont révélés beaucoup plus sérieux que prévu. Cette situation devrait avoir un impact significatif sur les plans et l'équilibre de l'effectif des Catalans avant la nouvelle saison. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le journal MARCA, De Jong a passé les examens médicaux habituels au centre d'entraînement du club lundi. Une blessure grave au genou a été détectée chez le joueur, qui a participé à tous les matchs de la Coupe du Monde avec l'équipe nationale des Pays-Bas. Rappelons que les Néerlandais ont quitté la compétition après un match difficile contre le Maroc en huitièmes de finale, qui s'est terminé par une séance de tirs au but.

Les premiers diagnostics indiquent que Frenkie de Jong devra suivre un traitement et un processus de récupération d'au moins quatre mois. Cela signifie que le milieu de terrain expérimenté ne pourra pas revenir sur les terrains avant novembre. Bien que la direction du FC Barcelone n'ait pas encore fait de déclaration officielle, des sources internes au club confirment que la situation est extrêmement complexe.

Les Catalans font face à des problèmes au milieu de terrain

Arrivé au club en juillet 2019, De Jong est devenu une pièce maîtresse de l'équipe au fil des années. Jusqu'à présent, il a disputé 197 matchs sous le maillot du FC Barcelone et a marqué 20 buts. Son contrat, qui court jusqu'en 2029, témoigne de son importance pour l'avenir du club.

Cette blessure est la suite d'une série de malchances dans la carrière de De Jong. La saison dernière, il avait déjà manqué près de deux mois en raison d'un problème aux muscles ischio-jambiers. Désormais, le staff technique du club devra restructurer le milieu de terrain en son absence et confier plus de responsabilités aux autres joueurs.

Selon les informations de Goal.com, le palmarès de Frenkie de Jong avec le FC Barcelone est impressionnant : il est triple champion d'Espagne, double vainqueur de la Coupe d'Espagne et triple vainqueur de la Supercoupe d'Espagne. Son esprit de gagnant et sa capacité à contrôler le jeu étaient essentiels pour l'équipe lors des phases décisives de la saison. Désormais, les Catalans devront combler ce vide sur le marché des transferts ou en puisant dans leurs ressources internes.