Meta pourrait imposer des limites aux coûts de l'intelligence artificielle pour ses ingénieurs

La direction de Meta envisage d'introduire à l'avenir des limites spécifiques sur l'utilisation des ressources d'intelligence artificielle (AI) pour ses employés. Selon une interview accordée par le responsable d'Instagram, Adam Mosseri, d'ici un an ou deux, le montant dépensé par les ingénieurs en jetons (tokens) AI pourrait atteindre le niveau de leur salaire annuel. Cela souligne la nécessité de mécanismes de contrôle stricts pour maintenir la stabilité financière de l'entreprise. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Les requêtes envoyées aux systèmes d'intelligence artificielle et les réponses obtenues sont calculées via un certain nombre de « tokens ». Derrière chaque token se cachent une puissance de calcul colossale et des coûts en énergie électrique. Lors de son intervention dans le podcast Lenny’s Podcast, Mosseri a souligné que le « taux de combustion » (burn rate) d'un ingénieur performant coûte très cher à l'entreprise. Par conséquent, il est prévu d'allouer à chaque employé un budget de tokens spécifique en fonction de son efficacité au travail.

Les géants de la technologie optimisent leurs coûts

Meta a déjà commencé à contrôler ses coûts en intelligence artificielle en interne. Notamment, l'entreprise a fermé un « tableau de classement » spécifique concernant la consommation de tokens par les employés. La raison en est qu'il a été déterminé que ce système pourrait coûter plusieurs milliards de dollars à l'entreprise d'ici 2026. Selon Mosseri, il n'y a pour l'instant aucune restriction pour les employés de Meta, mais il est temps de mettre fin aux projets inefficaces qui agissent comme des « brûleurs de tokens ».

Non seulement Meta, mais d'autres grandes entreprises IT sont confrontées à des problèmes similaires. Par exemple, selon les informations d'ixbt.com, l'entreprise Uber avait déjà épuisé son budget de codage AI prévu pour 2026 dès le mois d'avril de cette année. Microsoft, dans le but de réduire les coûts, a annulé les licences Claude Code fournies à ses ingénieurs et a migré tout le monde vers son propre outil Copilot CLI.

Une nouvelle ère de gestion des ressources

Adam Mosseri a comparé la gestion des tokens d'intelligence artificielle aux salaires ou aux dépenses opérationnelles (OpEx) classiques. Selon lui, tout comme les ressources telles que GPU, CPU, la mémoire et RAM sont limitées, les capacités AI doivent également être distribuées avec parcimonie. À l'avenir, le budget alloué à chaque ingénieur sera proportionnel au retour sur investissement (ROI) qu'il apporte à l'entreprise.

Néanmoins, Mosseri croit qu'à long terme, le prix des services d'intelligence artificielle diminuera. Il estime qu'avec l'arrivée de nouveaux modèles AI sur le marché et l'intensification de la concurrence, une « guerre des prix » commencera. Cela permettra aux entreprises de fournir à leurs ingénieurs des capacités plus étendues. Pour l'instant, des géants comme Meta sont contraints de protéger leur budget en réduisant les dépenses « irréfléchies ».