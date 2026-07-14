Nouveau vol depuis Baïkonour : le vaisseau Soyuz MS-29 en route vers la Station spatiale internationale

Un nouveau vol stratégique a été effectué depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Le 14 juillet, à 19h47 heure de Tachkent, le lanceur russe Soyuz-2.1a a mis en orbite le vaisseau spatial habité Soyuz MS-29. Cette mission vise à transporter les membres de la 75e expédition de longue durée et des équipements scientifiques essentiels vers la Station spatiale internationale (ISS). C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'équipage comprend les héros de Russie, les cosmonautes Pyotr Dubrov et Anna Kikina, ainsi que l'astronaute de la NASA Anil Menon. Il convient de noter qu'il s'agit du deuxième vol spatial pour Pyotr Dubrov et Anna Kikina. Alors que Kikina a déjà été en orbite à bord du vaisseau Crew Dragon de SpaceX, il s'agit du vol inaugural pour Anil Menon. Cette coopération internationale est considérée comme une étape majeure dans l'exploration spatiale.

Recherche scientifique et nouvelles technologies

Au cours de l'expédition, l'équipage prévoit de réaliser 38 expériences scientifiques et travaux ciblés. La majeure partie est axée sur la recherche biomédicale et biotechnologique. En particulier, le vaisseau Soyuz MS-29 a livré les derniers échantillons technologiques développés par les corporations Progress et Energia.

Parmi les nouveaux programmes, le système Gazanalizator-FS revêt une importance particulière. Cet appareil surveille automatiquement la composition des gaz dans l'atmosphère de la station et peut détecter même les plus infimes changements. Ce système servira de base pour assurer la sécurité lors des futurs vols vers l'espace lointain.

Robotique et activité solaire

Un autre projet intéressant, nommé Teledroid, consiste en des expériences avec un robot anthropomorphe. Le robot peut fonctionner en mode autonome ou en mode « avatar », en reproduisant les mouvements de l'opérateur. Cette technologie permettra de confier aux robots les travaux dans l'espace ouvert dangereux pour la vie humaine.

De plus, les cosmonautes poursuivront l'expérience QUYOSH-TERAGERTS. Celle-ci étudie la libération d'énergie dans l'atmosphère solaire. Les données obtenues aideront à prévoir les tempêtes magnétiques qui affectent le fonctionnement des moyens de communication et des satellites sur Terre.

Selon ixbt.com, le programme de vol prévoit deux sorties dans l'espace pour Pyotr Dubrov et Anna Kikina. Une fois la relève de l'équipage terminée, les membres actuels de la station, Sergey Kud-Sverchkov, Sergey Mikaev et Christopher Williams, retourneront sur Terre à bord du vaisseau Soyuz MS-28. Le Russe Andrey Fedyaev poursuivra son travail au sein de la nouvelle expédition.