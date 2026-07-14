Liverpool proche de recruter le prodige mexicain Gilberto Mora

Le club anglais de Liverpool mène des négociations actives pour le transfert de la nouvelle star du football mexicain, Gilberto Mora, âgé de 17 ans. Reconnu comme l'un des adolescents les plus talentueux du football mondial, le milieu de terrain a attiré l'attention des meilleures équipes européennes grâce à ses performances éclatantes. Le milieu de terrain expérimenté des Reds, Alexis Mac Allister, a également partagé son avis sur ce transfert potentiel. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à Claro Sports, Mac Allister a réagi aux rumeurs concernant l'arrivée du jeune talent à Anfield. Bien que l'Argentin ait déclaré ne pas avoir d'informations précises pour le moment, il a salué l'intérêt du club. « S'ils le lient à Liverpool, c'est qu'il est vraiment un excellent joueur. Des clubs de ce niveau ne choisissent pas leurs candidats par hasard », a souligné Mac Allister.

La course entre les grands d'Europe

Dans la lutte pour Gilberto Mora, Liverpool n'est pas seul ; un autre représentant de la Premier League anglaise, Arsenal, est également très actif. De plus, les géants espagnols du Real Madrid et du FC Barcelone suivent attentivement les progrès du joueur. Auparavant, Manchester United participait également à cette course, mais les « Red Devils » ont décidé d'abandonner le projet en raison du prix du transfert dépassant les 34 millions de livres sterling (environ 45 millions de dollars).

Actuellement sous les couleurs du Club Tijuana au Mexique, Mora a déjà disputé 12 matchs en équipe nationale en peu de temps. Sa capacité à jouer efficacement à différents postes au milieu de terrain et sa lecture du jeu sont très appréciées par les experts. L'agente du joueur, Rafaela Pimenta, a fait savoir qu'elle avait l'intention de placer son client dans l'équipe la plus appropriée et la plus favorable à son développement.

La situation concernant le transfert du talent mexicain comporte également certains aspects juridiques. Selon les règles de la FIFA, Mora ne peut pas signer de contrat officiel avec un club étranger avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Il atteindra la majorité en octobre, ce qui permettra à Liverpool ou à d'autres prétendants de conclure un accord préalable pour le mercato hivernal ou pour la saison prochaine.

La direction de Liverpool voit en Gilberto Mora l'un des futurs leaders de l'équipe. La stratégie du club consistant à dénicher de jeunes talents pour les transformer en stars mondiales augmente la probabilité que ce transfert se réalise. Si l'accord est conclu avec succès, Mora devrait devenir l'un des légionnaires les plus brillants de la Premier League dans les années à venir.