Mourinho veut transformer le Real : le nouveau schéma tactique dévoilé

L'ère José Mourinho au Real Madrid pourrait commencer par une nouvelle idée tactique. Selon les rapports, le technicien portugais prévoit de faire jouer l'équipe dans un schéma en 4-2-3-1 basé sur deux milieux défensifs.

Mourinho opte pour le 4-2-3-1

Selon les informations diffusées par le journaliste Mario Cortegana, José Mourinho envisage le 4-2-3-1 comme schéma tactique principal au Real.

Dans ce système, l'équipe devra maintenir l'équilibre entre la défense et l'attaque. Le rôle des deux milieux défensifs au centre sera particulièrement décisif.

Ce n'est pas un hasard dans le style de Mourinho : il assure généralement la stabilité défensive d'abord, puis libère les stars en attaque.

Tchouaméni dans le rôle du pivot « dur »

Selon le rapport, l'un des deux milieux défensifs doit rester strict à son poste et remplir principalement des fonctions défensives.

Aurélien Tchouaméni est considéré comme le candidat principal pour ce rôle.

Le joueur français, posté devant la ligne défensive, peut remplir la mission de briser les attaques adverses, verrouiller le centre et relancer le ballon par une première passe.

Rôle Candidat Mission Pivot positionnel Aurélien Tchouaméni verrouiller la défense, maintenir l'équilibre au centre Pivot plus libre Federico Valverde ou une nouvelle recrue pressing, course, participation à l'attaque Zone du numéro 10 Bellingham ou un autre joueur créatif lier le jeu, dernière passe

Dans ce système, Tchouaméni devra faire le « travail invisible ». Il ne marquera peut-être pas, mais l'équilibre de l'équipe dépendra précisément de lui.

Valverde ou un nouveau transfert ?

On s'attend à ce que Mourinho donne plus de liberté au second milieu défensif.

Federico Valverde pourrait jouer à ce poste. Sa préparation physique, son volume de travail et sa capacité à se déplacer rapidement entre l'attaque et la défense correspondent aux exigences de Mourinho.

Cependant, il existe une autre option : si le Real officialise le transfert d'un nouveau milieu de terrain, ce rôle pourrait être confié à ce nouveau joueur.

Ici, l'exigence principale de Mourinho est claire : le centre ne doit pas fonctionner seulement avec de la technique, mais aussi avec de la discipline, de la force et une stabilité physique.

Qu'est-ce que ce schéma apporte aux stars ?

Dans l'effectif du Real Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham sont des stars présentes. Le schéma en 4-2-3-1 peut créer de la sécurité derrière tout en préservant leur liberté offensive.

Pour Mourinho, le plus grand problème n'est pas le nombre de stars, mais de les transformer en un seul mécanisme.

Si les deux pivots tiennent correctement le centre, les joueurs de la ligne d'attaque bougeront avec plus de liberté. C'est très confortable pour des joueurs rapides comme Mbappé et Vinícius.

L'impact du titre perdu face au FC Barcelone

À l'issue de la saison 2025/26, le Real a terminé deuxième en La Liga et a perdu le titre face au FC Barcelone.

Ce résultat a été un signal majeur pour le club madrilène. Désormais, l'équipe est obligée de reconstruire non seulement l'effectif, mais aussi l'idée de jeu.

Le plan 4-2-3-1 de Mourinho est important précisément sur ce point : il veut transformer le Real en une équipe plus dure, plus ordonnée et plus pragmatique.

Le style Mourinho est-il de retour ?

Pour José Mourinho, le 4-2-3-1 n'est pas un schéma étranger. Au cours de sa carrière, il a souvent stabilisé ses équipes grâce à des systèmes à deux pivots.

Dans ce format, l'équipe peut être à la fois solide en défense et rapide en attaque. Mais cela exige une grande discipline de la part des joueurs.

Mourinho attend des joueurs non seulement de la créativité avec le ballon, mais aussi des déplacements sans ballon, un retour en position et une responsabilité tactique.

La question principale est : les stars s'adapteront-elles à ce système ?

C'est la plus grande intrigue au Real : comment l'exigence tactique stricte de Mourinho et la liberté des superstars de l'équipe vont-elles se combiner ?

Des joueurs comme Mbappé, Vinícius et Bellingham peuvent décider du match par leur talent individuel. Mais Mourinho exige aussi d'eux une discipline collective.

Si cet équilibre est trouvé, le Real peut redevenir une équipe très dangereuse. Sinon, il est probable que les questions se multiplient dans le vestiaire.

À quoi ressemblera le nouveau Real ?

Le plan de Mourinho n'est pas encore une annonce tactique officielle, mais les rapports montrent qu'un grand changement se prépare à Madrid.

Le schéma en 4-2-3-1 peut donner au Real de l'ordre au centre, de la solidité en défense et de la liberté pour les stars en attaque.

La question principale est désormais : Mourinho pourra-t-il adapter les stars du Real à son système tactique rigide ou un autre grand expérimentation commence-t-elle à Madrid ?