Le design de Google Images change : il devient une source d'inspiration visuelle à la Pinterest

À l'occasion du 25e anniversaire de son service de recherche d'images, Google a décidé de refondre radicalement la plateforme. Désormais, ce service ne sera plus seulement un outil de recherche, mais une galerie dynamique mise à jour en fonction des intérêts des utilisateurs. Ce changement rapproche Google du réseau social Pinterest et vise à augmenter le temps passé par les utilisateurs sur le site. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon Ixbt.com, la version mise à jour de Google Images inclura une section « For You » (Pour vous), générée en fonction de l'historique de navigation et des centres d'intérêt de l'utilisateur. Les images y seront présentées sous forme de flux infini mis à jour en temps réel. Google permet ainsi aux utilisateurs de découvrir de nouvelles idées dans des domaines comme la mode, le design d'intérieur ou les voyages.

Collections et capacités de l'IA

L'une des fonctionnalités clés du nouveau design est le système de « Collections ». Les utilisateurs peuvent enregistrer leurs images préférées dans des dossiers dédiés. Par exemple, il est possible de créer des onglets séparés pour des tenues de vacances ou des idées de décoration intérieure afin de les consulter ultérieurement. Cette fonction est particulièrement pratique pour les créatifs et les amateurs d'organisation.

De plus, Google intègre directement une fonction de génération d'images par IA dans son moteur de recherche. Si un utilisateur recherche une image très spécifique indisponible sur Internet, il pourra en créer une nouvelle via une requête textuelle sans quitter l'écosystème Google. Cela renforce la position de Google face à la concurrence de services tiers comme ChatGPT.

Le dernier modèle Nano Banana de l'entreprise est utilisé pour la création d'images. Cette technologie permet non seulement de générer de nouvelles images, mais aussi de visualiser des idées existantes. Par exemple, il est possible d'utiliser l'IA pour imaginer les murs d'une pièce dans une autre couleur ou visualiser l'aménagement d'un logement étudiant dans un style spécifique.

Le nouveau design et les fonctionnalités seront initialement déployés aux États-Unis pour les utilisateurs anglophones sur la version desktop. Pour profiter pleinement des mises à jour de Google Images, les utilisateurs devront être connectés à leur compte Google. Une extension à d'autres régions et langues est prévue ultérieurement.

Cette étape stratégique est également importante pour augmenter les revenus publicitaires de Google. Plus les utilisateurs passent de temps sur la plateforme et interagissent avec le contenu visuel, plus l'entreprise peut diffuser des publicités ciblées. Cela transforme Google Images d'un simple utilitaire en une véritable plateforme sociale et visuelle.