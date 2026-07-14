Un nouveau géant sur le marché de l'IA : DeepSeek lève 1,5 milliard de dollars

DeepSeek, la startup chinoise la plus en vue dans le domaine de l'IA, est en négociations pour lever 1,5 milliard de dollars afin d'étendre ses capacités financières et de renforcer sa position sur le marché mondial. Selon Bloomberg, si cet accord est conclu, la valorisation de l'entreprise devrait atteindre près de 71 milliards de dollars. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Cette nouvelle constituerait la deuxième réussite financière majeure pour DeepSeek en très peu de temps. Il y a à peine un mois, l'entreprise avait levé 7 milliards de dollars lors de son premier cycle d'investissement externe, avec une valorisation alors estimée à 50 milliards de dollars. Une telle croissance rapide témoigne de la confiance croissante des investisseurs dans les technologies chinoises.

DeepSeek ne se contente pas de lever des fonds, elle prévoit également de devenir une société par actions. Selon certaines informations, l'entreprise envisage une introduction en bourse (IPO) en 2027, mais si le processus s'accélère, cela pourrait se produire dès la fin de cette année. Cette étape donnera à l'entreprise des ressources supplémentaires pour rivaliser avec des géants américains comme OpenAI et Google.

Efficacité technologique et concurrence

Fondée en 2023, DeepSeek a attiré l'attention mondiale au début de l'année dernière en présentant ses modèles d'IA hautement efficaces et abordables. Les technologies de l'entreprise se distinguent par le fait qu'elles ne sont pas inférieures aux modèles américains tout en étant beaucoup moins coûteuses. Cela a fait monter en flèche la demande parmi les clients entreprises.

Selon les données de la plateforme Vercel, en juin, DeepSeek représentait près de 23 % de tous les jetons traités dans le segment entreprise. À titre de comparaison, la part d'Anthropic, un autre leader du secteur, était de 32 %. Ces chiffres montrent que les modèles open source chinois rivalisent avec des laboratoires de classe mondiale malgré les restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis.

Il est intéressant de noter que DeepSeek exécute ses services cloud sur des puces fabriquées par Huawei Technologies. C'est un facteur important prouvant que la Chine est capable d'utiliser efficacement ses ressources internes dans le contexte des interdictions américaines sur l'exportation de puces de haute technologie. Parmi les investisseurs de l'entreprise figurent de grandes structures telles que Tencent et le fonds d'investissement de l'industrie chinoise de l'IA.

Les modèles DeepSeek deviennent également de plus en plus populaires auprès des utilisateurs et des développeurs en Ouzbékistan. Surtout dans la programmation et le traitement de texte, la gratuité et l'ouverture de ce modèle ouvrent de nouvelles opportunités pour les startups locales. L'introduction en bourse de l'entreprise et l'attraction de nouveaux investissements contribueront à l'émergence d'outils d'IA encore plus puissants et abordables à l'avenir.