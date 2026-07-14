Du sucre découvert dans l'espace : cela nous rapproche-t-il du secret de la vie ?

Des astronomes ont identifié pour la première fois un type de sucre naturel dans un immense nuage de gaz et de poussière situé près du centre de la Voie lactée. Les expertsestiment que cette découverte montre que les substances organiques nécessaires à la vie dans l'univers peuvent également se former au sein même du milieu interstellaire.

Il s'agit d'un sucre simple appelé érythrulose. On le trouve naturellement dans les framboises et il est également utilisé dans l'industrie cosmétique, notamment pour la fabrication d'autobronzants. Les scientifiques ont détecté cette substance dans un nuage moléculaire géant près du centre de la Voie lactée.

Les auteurs de l'étude soulignent que ce résultat ne signifie pas l'existence d'une autre civilisation dans l'univers. Cependant, il confirme que les composés organiques essentiels à l'émergence de la vie peuvent se former naturellement même dans les régions extrêmement froides de l'espace.

Izaskun Jiménez-Serra, scientifique au Centre d'astrobiologie d'Espagne, explique que l'érythrulose est le premier sucre identifié dans le milieu interstellaire. Cela suggère que de telles substances pourraient être beaucoup plus répandues dans l'univers qu'on ne le pensait auparavant.

Les scientifiques expliquent que l'érythrulose se forme à la suite de réactions chimiques se produisant à la surface de minuscules particules de poussière. Il est fort probable qu'il soit ensuite incorporé dans des comètes ou des astéroïdes et qu'il atteigne ainsi les planètes.

Au cours de l'étude, les experts ont utilisé des radiotélescopes en Espagne pour étudier G+0.693-0.027 un nuage de poussière nommé. Au départ, ils cherchaient d'autres types de sucres, mais ont réussi, de manière inattendue, à enregistrer des signaux spécifiques à l'érythrulose.

Il est rapporté que ce sucre peut se former dans l'espace à environ –250 degrés dans des conditions de froid extrême. Cela montre que des températures élevées ne sont pas nécessaires à la formation de molécules organiques.

Les experts soulignent que l'érythrulose est important non seulement comme source d'énergie, mais aussi pour l'apparition de substances participant à la formation des premiers systèmes génétiques comme l'ARN. Par conséquent, la théorie selon laquelle de tels composés organiques seraient arrivés sur Terre par des comètes et des météorites dans le passé est renforcée.

Selon les auteurs de l'étude, les substances organiques contenues dans les comètes et les météorites qui ont bombardé la Terre il y a des millions d'années pourraient avoir contribué à créer les conditions initiales à l'apparition de la vie sur la planète.

Le scientifique japonais Yoshihiro Furukawa a également qualifié ce résultat d'événement scientifique majeur. Il souligne que les sucres formés dans le milieu interstellaire peuvent atteindre d'autres planètes. Cependant, ce processus n'explique pas entièrement comment la vie s'est formée, et les recherches à ce sujet se poursuivent.