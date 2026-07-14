Le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a identifié la figure centrale des futurs schémas tactiques de l'équipe. Le technicien espagnol a qualifié le milieu offensif Cole Palmer de "talent exceptionnel" et a promis de façonner tout le style de jeu autour de lui. Cette décision marque le début d'une nouvelle ère après les résultats instables du club ces dernières années. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Bien que l'équipe d'Angleterre ait atteint les demi-finales de la Coupe du monde sous la direction de Thomas Tuchel, Cole Palmer avait été étonnamment écarté de la sélection. Cependant, cette situation n'a pas affecté le moral du joueur. Au contraire, il se concentre sur les entraînements sous la houlette de Xabi Alonso. Dans une interview accordée à la BBC Sport, l'entraîneur a salué les capacités uniques de Palmer.

Révolution tactique à Stamford Bridge

Xabi Alonso souligne que le niveau de jeu de Palmer se distingue de celui des autres. "Nous travaillons ensemble depuis quelques jours et il est revenu à l'entraînement avec un état d'esprit très positif. Cole est un joueur d'une classe à part. Si nous créons les conditions pour que son talent s'exprime pleinement et que nous construisons l'équipe autour de lui, nous serons plus proches du succès", a déclaré l'entraîneur.

Depuis son arrivée en provenance de Manchester City en septembre 2023, Cole Palmer est devenu le véritable leader des "Blues". Sous le maillot du club londonien, il a disputé 131 matchs, inscrivant 54 buts et délivrant 32 passes décisives. Une telle efficacité n'a pas entamé la réputation de Palmer, même si Chelsea a terminé la saison dernière à la 10e place, sans qualification pour les compétitions européennes.

Selon Goal.com, Xabi Alonso a commencé son travail au club non seulement en tant qu'entraîneur principal, mais aussi en tant que manager avec des pouvoirs étendus. En collaboration avec cinq directeurs sportifs, il a l'intention d'adapter la politique de transfert à sa vision tactique. L'objectif principal est d'attirer des joueurs capables de soutenir Palmer et de transformer ses passes en buts.

Bien que Chelsea ait remporté la Ligue Conférence et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA ces dernières années, la régularité faisait défaut en Premier League. Alonso vise à ramener le club parmi les grands grâce à une nouvelle structure et à la créativité de Palmer. Bien que le joueur soit actuellement contraint de regarder les matchs de ses coéquipiers en sélection à la télévision, il est attendu qu'il devienne l'arme principale du club londonien la saison prochaine.