Neymar pourrait jouer la Coupe du Monde 2030 : un entraîneur brésilien fait une déclaration surprenante

L'entraîneur expérimenté Rogerio Micale, médaillé d'or avec l'équipe olympique du Brésil, a fait une déclaration retentissante concernant la star du football national, Neymar. Selon lui, l'attaquant ne devrait pas mettre fin à sa carrière après l'échec de la Coupe du Monde 2026 et devrait participer au tournoi de 2030. Micale a placé le talent de Neymar au même niveau que celui de légendes comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Comme on le sait, l'équipe nationale du Brésil a été éliminée de la Coupe du Monde 2026 en huitièmes de finale après une défaite contre la Norvège. À l'époque, les Scandinaves menés par Erling Haaland avaient gagné, et Neymar avait annoncé en larmes la fin de sa carrière internationale après la rencontre. Cependant, Micale considère cette décision comme précipitée.

L'attitude envers Ancelotti et Neymar

Selon ESPN, Rogerio Micale a exprimé son mécontentement concernant le temps de jeu accordé à Neymar par le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti. Arrivé au tournoi avec une blessure, l'attaquant n'a joué que 14 minutes contre l'Écosse et seulement 23 minutes contre la Norvège. Bien que Neymar ait marqué un penalty en fin de match contre la Norvège, cela n'a pas suffi à sauver l'équipe.

Micale a souligné que les stars mondiales nécessitent une approche particulière. « Pour moi, Neymar est le meilleur joueur du Brésil. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler d'Ancelotti, mais il fallait mieux utiliser Neymar. Tout comme Messi, Cristiano Ronaldo ou Mohamed Salah. J'ai travaillé en Égypte et j'ai été témoin de la création d'un système entier pour que Salah joue à son meilleur niveau », a déclaré l'entraîneur.

Selon l'expert, même si la condition physique du joueur n'est pas à 100 %, sa présence sur le terrain représente une pression psychologique pour les adversaires et une source de motivation majeure pour ses coéquipiers. Selon lui, de tels talents sont capables de décider du sort d'un match sur une seule action.

Espoir pour le Mondial 2030

Micale croit tellement au retour de Neymar qu'il a déclaré être prêt à acheter un billet pour regarder ses matchs. « Pour le prochain cycle, je veux voir Neymar sur le terrain. Je pourrais ne pas aller à beaucoup de matchs au Brésil même si on m'invite, mais si Neymar joue, j'irai au stade quoi qu'il arrive. Neymar est un joueur dont le niveau ne laisse place à aucune discussion », a-t-il ajouté.

Rappelons que Neymar avait annoncé la fin de sa carrière internationale au MetLife Stadium, là même où il avait fait ses débuts en 2010. À l'époque, ému, il avait déclaré : « C'est fini, j'ai fait tout ce que j'ai pu ». Cependant, la communauté du football et les fans espèrent toujours un retour de la star de 32 ans sur le devant de la scène.