Grande rébellion à la FIFA : les fédérations européennes s'unissent contre Infantino !

Gianni Infantino prévoyait de briguer un troisième mandat à la présidence de la FIFA et de remporter l'élection sans aucune concurrence. Cependant, le cours des événements prend une tournure totalement différente. Selon les informations rapportées par le média influent talkSPORT plusieurs fédérations européennes de football membres de l'UEFA sont déterminées à s'opposer à Infantino et à soutenir un candidat alternatif solide.

Zamin.uz présente les détails de cette lutte secrète dans le monde du football et de la tempête de réformes potentielles.

Quelle est la cause de la contestation ?

Il existe plusieurs raisons sérieuses pour lesquelles les dirigeants du football européen sont mécontents de la politique de l'actuel président de la FIFA. Un certain nombre de réformes proposées par Infantino ont été jugées contraires aux intérêts des clubs européens et des fédérations nationales :

Le projet de porter le nombre de participants à la Coupe du Monde à 64 équipes : Bien que la Coupe du Monde 2026 soit la première de l'histoire à accueillir 48 équipes, Infantino envisage officiellement d'augmenter le nombre de participants au tournoi à l'avenir jusqu'à 64 équipes. Cela augmenterait excessivement le nombre de matchs et le niveau de fatigue des joueurs.

Réforme de la Coupe du Monde des Clubs : La proposition d'élargir ce tournoi prestigieux au nouveau format et de l'organiser tous les deux ans a également suscité une vive opposition de la part des grands clubs européens.

Qui pourrait être candidat contre Infantino ?

Plusieurs candidats influents, censés entrer dans l'arène ou soutenus par les pays européens, sont actuellement évoqués.

Voici une analyse de leur position actuelle et de leurs chances de candidature :

Candidat potentiel Poste actuel Statut et chances de candidature Aleksander Čeferin Président de l'UEFA Le candidat alternatif le plus puissant. Cependant, il se concentre actuellement sur l'UEFA et a déclaré qu'il ne souhaitait pas lutter contre Infantino. Nasser Al-Khelaïfi Président du PSG et de l'ECA (Association des clubs européens) Les fédérations de football belge et polonaise sont prêtes à le soutenir activement. Cependant, il n'a pas encore manifesté d'intérêt. Dariusz Mioduski Propriétaire du club polonais Legia Varsovie L'une des personnalités mentionnées sur la liste des candidats ayant une grande influence sur la politique du football européen. Victor Montagliani Président de la CONCACAF (Amérique du Nord et Centrale) Considéré comme une force d'équilibre alternative en tant que représentant du continent américain. Patrice Motsepe Président de la CAF (Confédération Africaine de Football) Bien que son nom figure sur la liste, il est difficile pour lui d'entrer en conflit ouvert en raison de son alliance étroite avec Infantino.

Quand auront lieu les élections ?

La phase la plus importante de la lutte pour la présidence de la FIFA aura lieu à l'automne. L'enregistrement officiel des candidats et les processus de vote auront lieu le 18 novembre. Les fédérations européennes réfléchissent à la manière de s'unir autour d'un candidat unique et fort capable de s'opposer au président en exercice d'ici cette date. Si les membres de l'UEFA parviennent à réaliser leurs plans, nous pourrions assister à un grand changement de pouvoir dans le monde du football dans les mois à venir.

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Pour comprendre en détail les critiques formulées à l'encontre de la déclaration controversée de la direction de la FIFA sur l'élargissement de la Coupe du Monde à 64 équipes, l'avis des experts de talkSPORT vous pouvez regarder la vidéo.

Cette vidéo est utile pour mieux comprendre comment les idées de Gianni Infantino sur l'augmentation du nombre de participants à la Coupe du Monde ont été accueillies par la communauté du football et les experts.