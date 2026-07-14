Claude Makélélé : Kylian Mbappé devient le Ronaldo Nazário de notre époque

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Claude Makélélé : Kylian Mbappé devient le Ronaldo Nazário de notre époque

L'ancienne star du Real Madrid et de l'équipe de France, Claude Makélélé, a exprimé une opinion élogieuse sur l'attaquant Kylian Mbappé. Selon l'expert chevronné, l'attaquant français est le seul joueur qui, par son style de jeu et son impact sur le terrain, se rapproche le plus du légendaire brésilien Ronaldo Nazário (R9). C'est ce que rapporte le journal Marca. Ceci est rapporté par le site Goal.com.

Makélélé a souligné la régularité constante de Kylian Mbappé et les résultats qu'il affiche à chaque saison. Selon lui, dans le football moderne, Mbappé est le seul joueur digne du statut de « Phénomène ». Cette comparaison repose non seulement sur la vitesse, mais aussi sur la maîtrise technique et la capacité à démanteler les défenses adverses.

Candidat principal au Ballon d'Or

Bien que Kylian Mbappé rencontre quelques difficultés à remporter des trophées majeurs en club avec le Real Madrid cette saison, Makélélé le considère comme le principal prétendant au Ballon d'Or 2026. L'ancien milieu de terrain souligne que les succès sur la scène internationale et les performances en Coupe du Monde jouent un rôle décisif dans l'attribution des prix individuels.

« Je veux vraiment que Mbappé remporte ce trophée. Certes, il n'a peut-être pas gagné beaucoup de titres avec le Real Madrid cette saison, mais son jeu en Coupe du Monde est tout simplement époustouflant. Il est le véritable phénomène de sa génération et le plus effrayant, c'est qu'il n'a pas encore atteint son apogée », déclare Makélélé.

Les similitudes entre Kylian Mbappé et Ronaldo Nazário sont depuis longtemps au centre de l'attention des experts. Les deux joueurs ont intégré l'élite du football mondial dès leur plus jeune âge et ont semé le trouble chez les défenseurs grâce à leur vitesse. Selon Makélélé, Mbappé est déjà devenu le visage de l'époque actuelle.

Actuellement, l'équipe de France se prépare pour les demi-finales de la Coupe du Monde. L'équipe dirigée par Didier Deschamps affrontera l'Espagne lors d'un match crucial. Dans cette rencontre, la santé et la forme physique de leaders comme Kylian Mbappé et Michael Olise devraient jouer un rôle déterminant.

Les supporters du Real Madrid et la communauté du football croient que la carrière de Mbappé à Madrid sera encore plus brillante. Une telle reconnaissance de la part de joueurs expérimentés comme Makélélé confirme une fois de plus la place de l'attaquant dans la hiérarchie du football mondial.

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Jahongir Tursunov
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