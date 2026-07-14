Xabi Alonso explique pourquoi il a choisi Chelsea plutôt que Liverpool

Xabi Alonso, considéré comme l'un des techniciens les plus convoités du monde du football, a pris les commandes du club londonien de Chelsea. Lors de sa première journée de travail dans sa nouvelle équipe, l'entraîneur espagnol a expliqué en détail pourquoi il n'est pas retourné dans son ancien club, Liverpool, et pourquoi il a choisi le projet de Stamford Bridge. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Comme on le sait, Xabi Alonso a remporté la Ligue des champions avec Liverpool en 2005 en tant que joueur, devenant une véritable idole pour les supporters. Cependant, l'entraîneur souligne que son déménagement à Londres n'est pas lié aux émotions, mais aux opportunités professionnelles et au timing. Dans une interview accordée à BBC Sport, il a qualifié cela d'« offre arrivée au bon moment ».

Une question de timing et d'opportunités

En clarifiant les rumeurs liées à Liverpool, Xabi Alonso a indiqué qu'il n'y avait eu aucun contact officiel avec le club de la Mersey dans les semaines précédant sa nomination. Bien que Liverpool se soit séparé d'Arne Slot, l'option Chelsea semblait plus claire et plus prometteuse pour Alonso. « Je suis ici aujourd'hui et j'attends ce grand défi avec impatience. Chelsea est l'un des plus grands clubs du monde », a ajouté le technicien espagnol.

Il est à noter que Xabi Alonso a commencé son travail à Chelsea non seulement en tant qu'entraîneur principal, mais avec le statut de manager disposant de pouvoirs étendus. Cela signifie qu'il pourra influencer davantage la politique de transfert et la stratégie du club, contrairement à ses prédécesseurs Enzo Maresca et Liam Rosenior.

Nouveau système et plans d'avenir

Alonso a souligné qu'il était prêt à collaborer avec les directeurs sportifs du club et que la responsabilité collective était importante dans la prise de décision. Selon lui, Chelsea possède une base solide et la tâche actuelle consiste à la renforcer dans la bonne direction. L'entraîneur espagnol vise désormais à appliquer son expérience réussie au Real Madrid et au Bayer Leverkusen en Premier League anglaise.

Dans le même temps, Alonso comprend parfaitement à quel point la pression est élevée dans le club londonien. Chelsea a nommé son sixième entraîneur permanent en quatre ans, ce qui témoigne des exigences élevées de la direction en matière de résultats. Néanmoins, le technicien de 44 ans a exprimé sa confiance dans sa préparation aux exigences du football moderne et dans sa capacité à ramener le club au sommet.

En conclusion, l'arrivée de Xabi Alonso à la tête de Chelsea pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans le football anglais. Ses connaissances tactiques et sa capacité à travailler avec les jeunes devraient être idéales pour l'équipe londonienne, qui dispose actuellement d'un effectif jeune.