Suivez le match France contre Espagne en direct sur notre site

La France et l'Espagne s'affrontent en demi-finale des phases éliminatoires de la Coupe du Monde. La rencontre débutera le 15 juillet à 00h00 (heure de Tachkent). Vous pouvez suivre ce match en direct commenté sur notre site.

Le duel entre la France et l'Espagne est l'une des rencontres cruciales sur la route de la finale. Les deux équipes devraient évoluer en 4-2-3-1. La France devrait aligner Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise et Bradley Barcola.

De son côté, l'Espagne devrait débuter avec Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Álex Baena, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo et Mikel Oyarzabal.

Notre direct commenté couvrira les moments forts du match. Les buts, les occasions dangereuses, les cartons jaunes, les remplacements et les décisions arbitrales seront mis à jour tout au long de la rencontre.