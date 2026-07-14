Suivez le match France contre Espagne en direct sur notre site

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Suivez le match France contre Espagne en direct sur notre site

La France et l'Espagne s'affrontent en demi-finale des phases éliminatoires de la Coupe du Monde. La rencontre débutera le 15 juillet à 00h00 (heure de Tachkent). Vous pouvez suivre ce match en direct commenté sur notre site.

Le duel entre la France et l'Espagne est l'une des rencontres cruciales sur la route de la finale. Les deux équipes devraient évoluer en 4-2-3-1. La France devrait aligner Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise et Bradley Barcola.

De son côté, l'Espagne devrait débuter avec Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Álex Baena, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo et Mikel Oyarzabal.

Notre direct commenté couvrira les moments forts du match. Les buts, les occasions dangereuses, les cartons jaunes, les remplacements et les décisions arbitrales seront mis à jour tout au long de la rencontre.

En direct EN DIRECT
6
Michael Olise tire le corner pour la France dans la surface, mais un défenseur dégage le ballon de la tête.
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Bradley Barcola a tenté un centre dans la surface, mais le défenseur a dégagé le ballon en corner. La France obtient un coup de pied de coin.
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Lamine Yamal a foncé vers le but, mais le défenseur est intervenu à temps pour écarter le danger.
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Unai Simon a tenté de transmettre le ballon à son coéquipier espagnol, mais le défenseur a bien intercepté.
1
Marc Cucurella a tenté de percer la défense adverse avec une superbe passe, mais Mike Maignan est resté vigilant et s'est emparé du ballon.
1
Le match entre la France et l'Espagne a commencé. Bon match à tous !
00:00
Les joueurs sont entrés sur le terrain, l'Espagne donnera le coup d'envoi.
23:59
Une minute de silence sera observée au début du match.
23:33
Ivan Barton a été désigné arbitre principal du match d'aujourd'hui.
23:33
Les compositions d'équipe sont connues. Vous pouvez les consulter dans la section des détails du match.
23:33
Bienvenue dans le direct commenté du match d'aujourd'hui. Suivez tous les événements importants sur le terrain avec nous.
FranceEspagneMbappéYamalCoupe du Monde
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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