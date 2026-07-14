Méfiez-vous des contrefaçons du Samsung 870 EVO : apparence identique, mais défaillance rapide

·3·Technologie
Méfiez-vous des contrefaçons du Samsung 870 EVO : apparence identique, mais défaillance rapide

Le problème des appareils contrefaits sur le marché des technologies de l'information a atteint un nouveau stade. Désormais, les fraudeurs ne se contentent pas de copier l'apparence, mais répliquent également les données au niveau du logiciel. En particulier, de nouveaux types de copies contrefaites du Samsung 870 EVO, l'un des SSD les plus populaires au monde, sont apparus. Ces appareils sont presque impossibles à distinguer des originaux pour un utilisateur moyen, mais leur utilisation peut entraîner une perte grave de données. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les experts de la publication japonaise AKIBA PC Hotline ont testé en détail ce faux SSD Samsung 870 EVO. Il s'avère que l'emballage extérieur, le boîtier et même les étiquettes sont identiques au produit original. Le plus dangereux est que, lorsque le lecteur est connecté à un ordinateur, le système d'exploitation Windows le reconnaît comme un véritable appareil Samsung de 2 TB. Même des logiciels de test populaires comme CrystalDiskMark enregistrent des vitesses conformes aux standards de l'interface SATA.

Une mémoire qui tombe en panne après 120 GB

Cependant, cette tromperie ne dure pas longtemps. Lorsque les experts ont vérifié les capacités réelles du lecteur à l'aide du logiciel H2testw, un résultat inattendu a été enregistré. Lorsque le volume de données écrites atteint environ 120 GB, la vitesse de lecture du disque chute soudainement à zéro. Après cela, l'appareil cesse non seulement d'écrire des données, mais les fichiers existants deviennent également illisibles.

Alors que la plupart des SSD contrefaits bon marché continuent d'écraser les anciennes données une fois leur capacité atteinte, cette « copie » tombe complètement en panne. Cela signifie que l'utilisateur, après avoir transféré ses archives importantes sur le lecteur, peut perdre toutes ses données en un instant. Lors de l'ouverture du boîtier, il a été découvert qu'au lieu du contrôleur Samsung, il contenait une puce bon marché Realtek RayMX RM1135T et deux modules de mémoire NAND sans marquage.

Les périphériques de stockage de la marque Samsung sont également très populaires sur le marché ouzbek. Souvent, les acheteurs, attirés par des prix bas, achètent des produits dans des magasins non officiels ou sur des plateformes de vente en ligne. Selon les données d'ixbt.com, pour éviter de devenir victime d'une telle fraude, il convient de suivre quelques règles :

  • Acheter le produit uniquement auprès de distributeurs officiels ou de magasins de confiance ;
  • Vérifier l'authenticité du lecteur via le logiciel Samsung Magician (les appareils contrefaits ne sont pas reconnus par ce logiciel) ;
  • Se méfier si le prix est nettement inférieur à la moyenne du marché ;
  • Vérifier la capacité totale immédiatement après l'achat à l'aide de logiciels comme H2testw.
Économiser sur les appareils technologiques, en particulier sur les supports de stockage, peut coûter cher à long terme. Les faux SSD ne détruisent pas seulement votre argent, mais aussi vos souvenirs numériques irremplaçables. Par conséquent, il est recommandé de toujours prendre des mesures de précaution lors de l'achat de modèles comme le Samsung 870 EVO.

SamsungSSDTechnologieFraudeMémoire
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Nouveauté inattendue de HMD Global : le XploraOne Neo au style du IXe siècle est dévoiléNouveauté inattendue de HMD Global : le XploraOne Neo au style du IXe siècle est dévoiléHier, 22:53Le patron de Google DeepMind propose la création d'un organisme indépendant pour réguler l'intelligence artificielleLe patron de Google DeepMind propose la création d'un organisme indépendant pour réguler l'intelligence artificielleHier, 22:51La startup IM8 de David Beckham lève 1 milliard de dollars auprès de General CatalystLa startup IM8 de David Beckham lève 1 milliard de dollars auprès de General CatalystHier, 22:26Course à l'IA : une étude de Yale révèle combien les investisseurs surpaientCourse à l'IA : une étude de Yale révèle combien les investisseurs surpaientHier, 22:21Un nouveau géant sur le marché de l'IA : DeepSeek lève 1,5 milliard de dollarsUn nouveau géant sur le marché de l'IA : DeepSeek lève 1,5 milliard de dollarsHier, 21:54Nouveau vol depuis Baïkonour : le vaisseau Soyuz MS-29 en route vers la Station spatiale internationaleNouveau vol depuis Baïkonour : le vaisseau Soyuz MS-29 en route vers la Station spatiale internationaleHier, 21:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre