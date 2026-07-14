Méfiez-vous des contrefaçons du Samsung 870 EVO : apparence identique, mais défaillance rapide

Le problème des appareils contrefaits sur le marché des technologies de l'information a atteint un nouveau stade. Désormais, les fraudeurs ne se contentent pas de copier l'apparence, mais répliquent également les données au niveau du logiciel. En particulier, de nouveaux types de copies contrefaites du Samsung 870 EVO, l'un des SSD les plus populaires au monde, sont apparus. Ces appareils sont presque impossibles à distinguer des originaux pour un utilisateur moyen, mais leur utilisation peut entraîner une perte grave de données. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les experts de la publication japonaise AKIBA PC Hotline ont testé en détail ce faux SSD Samsung 870 EVO. Il s'avère que l'emballage extérieur, le boîtier et même les étiquettes sont identiques au produit original. Le plus dangereux est que, lorsque le lecteur est connecté à un ordinateur, le système d'exploitation Windows le reconnaît comme un véritable appareil Samsung de 2 TB. Même des logiciels de test populaires comme CrystalDiskMark enregistrent des vitesses conformes aux standards de l'interface SATA.

Une mémoire qui tombe en panne après 120 GB

Cependant, cette tromperie ne dure pas longtemps. Lorsque les experts ont vérifié les capacités réelles du lecteur à l'aide du logiciel H2testw, un résultat inattendu a été enregistré. Lorsque le volume de données écrites atteint environ 120 GB, la vitesse de lecture du disque chute soudainement à zéro. Après cela, l'appareil cesse non seulement d'écrire des données, mais les fichiers existants deviennent également illisibles.

Alors que la plupart des SSD contrefaits bon marché continuent d'écraser les anciennes données une fois leur capacité atteinte, cette « copie » tombe complètement en panne. Cela signifie que l'utilisateur, après avoir transféré ses archives importantes sur le lecteur, peut perdre toutes ses données en un instant. Lors de l'ouverture du boîtier, il a été découvert qu'au lieu du contrôleur Samsung, il contenait une puce bon marché Realtek RayMX RM1135T et deux modules de mémoire NAND sans marquage.

Les périphériques de stockage de la marque Samsung sont également très populaires sur le marché ouzbek. Souvent, les acheteurs, attirés par des prix bas, achètent des produits dans des magasins non officiels ou sur des plateformes de vente en ligne. Selon les données d'ixbt.com, pour éviter de devenir victime d'une telle fraude, il convient de suivre quelques règles :

Acheter le produit uniquement auprès de distributeurs officiels ou de magasins de confiance ;

Vérifier l'authenticité du lecteur via le logiciel Samsung Magician (les appareils contrefaits ne sont pas reconnus par ce logiciel) ;

Se méfier si le prix est nettement inférieur à la moyenne du marché ;

Vérifier la capacité totale immédiatement après l'achat à l'aide de logiciels comme H2testw.

Économiser sur les appareils technologiques, en particulier sur les supports de stockage, peut coûter cher à long terme. Les faux SSD ne détruisent pas seulement votre argent, mais aussi vos souvenirs numériques irremplaçables. Par conséquent, il est recommandé de toujours prendre des mesures de précaution lors de l'achat de modèles comme le Samsung 870 EVO.