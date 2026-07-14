Lucid Motors dément les rumeurs de faillite : l'avenir de l'entreprise est-il menacé

Le constructeur américain de voitures électriques de luxe Lucid Motors a fermement démenti les informations selon lesquelles il serait au bord de la faillite et prévoirait d'entamer une procédure de Chapter 11 (protection contre la faillite). La direction de l'entreprise a qualifié ces informations d'infondées, soulignant qu'elle dispose actuellement de ressources suffisantes pour maintenir sa stabilité financière. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans une interview accordée à TechCrunch, le directeur des relations de Lucid Motors, Nick Twork, a qualifié ces rumeurs de « totalement fausses ». Selon lui, les derniers rapports trimestriels de l'entreprise montrent qu'elle dispose d'une liquidité suffisante pour poursuivre ses activités opérationnelles jusqu'au milieu de l'année prochaine. Il a également ajouté qu'aucun comité spécial n'a été formé au sein du conseil d'administration pour examiner des scénarios de faillite.

Forte volatilité sur le marché boursier

Suite à la propagation des rumeurs de faillite, le prix des actions de Lucid a chuté de plus de 50 % lors des échanges de mardi. Selon Bloomberg News, il s'agit de la plus forte baisse quotidienne de l'histoire de l'entreprise. Bien que le cours de l'action se soit légèrement redressé après le démenti officiel pour atteindre 4,72 dollars par action, la baisse globale reste significative.

Selon les rumeurs, le cabinet de conseil AlixPartners aurait conseillé à la direction de Lucid soit de déclarer faillite, soit de privatiser l'entreprise. Cependant, bien que Nick Twork confirme la collaboration avec AlixPartners, il a précisé qu'ils travaillent uniquement sur le renforcement des processus opérationnels et que la question de la faillite n'est pas à l'ordre du jour.

Défis industriels et nouvelle stratégie

Bien que Lucid Motors soit connue pour ses voitures électriques haut de gamme et technologiques, elle rencontre des difficultés à trouver sa place sur le marché. Au deuxième trimestre de cette année, l'entreprise a livré 3 953 véhicules, une croissance très faible par rapport à la même période de l'année dernière. En raison de la faible demande, les équipes de production de l'usine de l'Arizona ont été réduites et plus de 2 000 employés ont été licenciés cette année.

L'entreprise concentre désormais ses efforts sur les objectifs stratégiques suivants :

Améliorer l'efficacité opérationnelle et optimiser les coûts ;

Présenter un nouveau modèle de SUV électrique plus compact et relativement abordable d'ici la fin de l'année ;

Transformer l'avantage technologique existant en succès commercial ;

Adapter les plans de production à la demande réelle du marché.

Pour information, AlixPartners a déjà collaboré avec des startups de véhicules électriques en difficulté financière telles que Lordstown Motors et Faraday Future. Cependant, ces collaborations n'ont pas toujours été couronnées de succès. Par exemple, Lordstown Motors a finalement été contraint de cesser complètement ses activités. Lucid Motors espère briser cette tendance négative grâce à sa technologie et ses innovations.