La société xAI fondée par Elon Musk au cœur d'une controverse environnementale

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La société xAI fondée par Elon Musk au cœur d'une controverse environnementale

La société d'intelligence artificielle xAI, fondée par l'une des personnes les plus riches du monde, Elon Musk, fait face à de graves accusations environnementales. Selon l'agence Reuters, les turbines à gaz installées pour alimenter les centres de données (Data Centers) de l'entreprise rejettent des substances extrêmement nocives dans l'atmosphère. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Plus important encore, il est affirmé que ces turbines ont été installées illégalement et sans les permis requis. Actuellement, 59 turbines à gaz mobiles sont en activité sur le site de Memphis. Ces dispositifs servent à fournir une énergie ininterrompue aux énormes capacités de calcul nécessaires à l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle.

Selon les estimations des experts, le fonctionnement annuel de ces turbines pourrait libérer 2 500 tonnes d'oxydes d'azote, 4 000 tonnes de dioxyde de carbone et 22 tonnes de formaldéhyde dans l'atmosphère. Une telle quantité de déchets toxiques constitue une menace sérieuse non seulement pour la nature, mais aussi pour la santé des habitants vivant à proximité.

Santé publique et conséquences juridiques

Ce qui complique encore la situation, c'est que la zone où se trouve le centre xAI est principalement habitée par des populations à faible revenu souffrant de maladies pulmonaires chroniques. Les militants écologistes et les défenseurs des droits de l'homme accusent l'entreprise de Musk d'irresponsabilité sociale et de violation des droits des populations locales.

La NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) a déjà déposé une plainte concernant cette situation. Selon la plainte, le fonctionnement des turbines a entraîné une augmentation de 111 % des émissions d'oxydes d'azote, de 83 % de la pollution de l'air par les particules PM2.5 et de 88 % du taux de formaldéhyde dans la région.

Cette situation met en lumière les aspects négatifs de la course technologique moderne. Des entreprises comme xAI, qui cherchent à dominer le secteur de l'intelligence artificielle, négligent souvent les normes environnementales et les exigences légales lors de la construction rapide de leurs infrastructures.

Dans le contexte de l'Ouzbékistan, la question de l'efficacité énergétique et de la sécurité environnementale des centres de données est également pertinente. Cet incident lié à Elon Musk confirme une fois de plus l'importance du contrôle étatique et de l'expertise publique dans la mise en œuvre de grands projets technologiques.

Pour l'instant, les représentants de xAI n'ont pas fait de commentaire officiel sur ces accusations. Cependant, les procédures judiciaires et la pression des organisations environnementales pourraient contraindre l'entreprise à revoir sa stratégie énergétique ou à suspendre ses activités.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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