Mesure radicale en Turquie : un tribunal émet un mandat d'arrêt international contre Netanyahu

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Mesure radicale en Turquie : un tribunal émet un mandat d'arrêt international contre Netanyahu

Alors que les tensions politiques et militaires au Moyen-Orient s'intensifient, le système judiciaire turc a pris une décision sans précédent contre les dirigeants israéliens. Le 11e Tribunal pénal supérieur d'Istanbul a décidé d'émettre un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en raison de l'interception forcée d'une flottille internationale transportant de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza.

Zamin.uz présente cette décision judiciaire majeure et les détails retentissants qui l'entourent.

Au cœur du conflit : le convoi humanitaire « Global Sumud Flotilla »

Cette décision judiciaire internationale fait suite aux événements liés à la Global Sumud Flotilla (GSF) qui tentait d'acheminer une aide médicale et humanitaire aux civils assiégés dans la bande de Gaza.

L'acte d'accusation préparé par le parquet d'Istanbul condamne fermement les actions des forces militaires israéliennes :

  • Déclaration d'accusation : Les actions d'Israël en haute mer sont qualifiées de violation flagrante et grave des normes fondamentales du droit international.

  • Cas de violence : Des cas d'interception forcée de navires, d'arrestations violentes d'activistes pacifiques et de médecins, de pressions physiques et de traitements dégradants ont été signalés.

En avril dernier, le parquet d'Istanbul a annoncé un acte d'accusation contre un total de 35 personnes pour la saisie armée des navires de la flottille.

Réquisition de prison à vie et peines millénaires

Les procureurs turcs réclament des peines très lourdes pour chacun des accusés. En particulier, il est demandé de les condamner à la réclusion à perpétuité ainsi qu'à des peines supplémentaires allant de 1 102 ans et 9 mois à 4 596 ans d'emprisonnement.

Le mandat d'arrêt international émis par le tribunal d'Istanbul impute aux accusés les crimes graves suivants :

  1. Crimes contre l'humanité et génocide ;

  2. Privation illégale de liberté ;

  3. Blessures corporelles graves intentionnelles et torture ;

  4. Pillage et dommages aux biens d'autrui ;

  5. Saisie illégale de moyens de transport.

Pas seulement Netanyahu sur la liste : qui d'autre est visé ?

Dans le cadre de cette affaire pénale, non seulement le Premier ministre israélien, mais presque toute l'élite militaro-politique du pays est accusée. Parmi les personnes visées par le mandat figurent :

  • Benjamin Netanyahu — Premier ministre d'Israël ;

  • Israel Katz — Ministre de la Défense ;

  • Yoav Gallant — Ancien ministre de la Défense ;

  • Itamar Ben-Gvir — Ministre de la Sécurité nationale ;

  • Eyal Zamir — Chef d'état-major de l'armée israélienne et d'autres hauts responsables militaires.

Les autorités israéliennes considèrent ces accusations comme totalement infondées et les rejettent catégoriquement. Néanmoins, cette décision du tribunal d'Istanbul devrait entraver sérieusement les déplacements internationaux et les relations diplomatiques des dirigeants israéliens.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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