Projet sensationnel en Ouzbékistan : le FC Barcelone devrait ouvrir son académie

Une nouvelle inattendue et passionnante pour les fans de football ouzbek et les jeunes talents ! L'un des clubs les plus célèbres et les plus grands au monde, le FC Barcelone, en Ouzbékistan pourrait ouvrir son académie de football officielle.

Récemment, des négociations en ligne très importantes ont eu lieu via Zoom avec des représentants du club, sous la direction du ministre des Sports, Adham Ikramov.

La légende du football ouzbek et premier vice-président de l'Association de football d'Ouzbékistan, Ravshan Irmatov, a également participé aux discussions. Au nom du club catalan, César Martínez, membre de l'équipe exécutive du FC Barcelone, et Albert Mundet, directeur général du Barca Innovation Hub (la plateforme scientifique et innovante du club), étaient présents.

Qu'apportera ce projet au pays ?

Le sujet principal de la réunion en Ouzbékistan « Barca Academy » a été l'opportunité d'établir une académie de football internationale officielle. Grâce à ce projet, les innovations suivantes sont attendues dans le football ouzbek :

Méthodologie de La Masia : Les entraînements seront basés sur le célèbre système « La Masia », qui a formé des stars comme Messi, Xavi, Iniesta et Lamine Yamal.

Philosophie du football moderne : Des approches tactiques et méthodologiques modernes seront introduites dans le football des jeunes.

Compétences des entraîneurs : Des experts catalans de niveau international seront sollicités pour améliorer les qualifications des entraîneurs locaux.

Détection des talents (Scouting) : Une sélection systématique des meilleurs jeunes footballeurs sera mise en place.

Qu'en est-il chez les voisins ? La première « Barca Academy » officielle d'Asie centrale a ouvert ses portes en 2023 à Jalal-Abad, au Kirghizistan. Ils travaillent actuellement activement à l'ouverture d'une deuxième académie à Bichkek. Désormais, cette expérience en Ouzbékistan est également prévue pour être appliquée.

À l'issue de la réunion, les parties ont convenu d'étudier conjointement les possibilités de lancer le projet dans le pays et de définir les prochaines étapes de la coopération.