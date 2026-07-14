Tournant inattendu pour l'équipe d'Italie : Andrea Pirlo favori pour le poste de sélectionneur

Le football italien traverse l'une des crises les plus profondes de son histoire. L'absence des quadruples champions du monde lors de trois Coupes du Monde consécutives (2018, 2022 et 2026) a mis en évidence la nécessité de réformes structurelles. Selon Goal.com, la Fédération italienne de football (FIGC) envisage une option surprenante pour redresser la situation : la légende Andrea Pirlo. C'est ce que rapporte Goal.com .

Actuellement à la tête du club d'United FC à Dubaï, qu'il a fait monter en première division, Andrea Pirlo est activement soutenu par Paolo Maldini et Leonardo. Maldini, double vainqueur de la Ligue des champions avec l'AC Milan, est convaincu que son ancien coéquipier est capable de reconstruire le système national. Ce choix pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour le football italien.

Le choc entre expérience et nouvelle approche

Selon La Gazzetta dello Sport, la liste des entraîneurs comprend également des techniciens expérimentés comme Antonio Conte et Roberto Mancini aux côtés d'Andrea Pirlo. Si Antonio Conte est capable de restaurer rapidement la discipline tactique, Roberto Mancini possède l'expérience de la victoire lors de l'Euro 2021. Cependant, la fédération souhaite cette fois se concentrer non seulement sur les résultats, mais aussi sur un projet à long terme.

Le président de la FIGC, Giovanni Malago, a également évoqué la candidature de l'ancien entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola. Selon Malago, attirer un expert comme Pep Guardiola serait un événement majeur, mais il faut tenir compte de l'équilibre entre les capacités financières et les exigences. La décision finale sera prise après consultation avec Paolo Maldini et Leonardo.

Manquer la Coupe du Monde 2026, surtout avec un format élargi à 48 équipes, est considéré comme une véritable humiliation pour l'équipe d'Italie. Par conséquent, le nouvel entraîneur aura pour mission de former une équipe compétitive pour le Mondial 2030. La candidature de Pirlo est actuellement perçue comme l'option la plus séduisante et innovante.

Dans les prochains jours, la direction de la FIGC, en collaboration avec Maldini et Leonardo, analysera en profondeur le profil des candidats. Comme l'a souligné Malago, la méthodologie de prise de décision a totalement changé et repose désormais sur une approche collective. La nomination d'un entraîneur jeune et moderne comme Andrea Pirlo devrait mettre fin à la stagnation du football italien.