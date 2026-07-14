Les compositions pour le match France contre Espagne ont été annoncées

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Les compositions pour le match France contre Espagne ont été annoncées

En demi-finale des phases éliminatoires de la Coupe du Monde, la France et l'Espagne s'affronteront le 15 juillet à 00h00. Le schéma 4-2-3-1 est indiqué pour les deux équipes nationales. Les compositions de départ de la France et de l'Espagne ont été annoncées, mais les remplaçants, les entraîneurs et le nom du stade ne figurent pas sur la liste. Au classement FIFA, l'Espagne occupe la 2e place et la France la 3e.

Mike Maignan gardera les buts de la France. La ligne défensive est composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot seront à l'œuvre. En attaque, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise et Bradley Barcola sont prêts pour le match.

Côté Espagne, Unai Simón est désigné comme gardien. En défense, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella devraient être titulaires. Au milieu de terrain, on retrouve Álex Baena, Rodri et Pedri. Lamine Yamal, Dani Olmo et Mikel Oyarzabal joueront en attaque.

Les deux équipes pourraient utiliser le même système tactique lors de la rencontre. La France mise sur Mbappé, Dembélé et Barcola en attaque, tandis que l'Espagne devrait privilégier la possession de balle avec Rodri, Pedri et Yamal.

FranceEspagneMbappéRodriYamal
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Nodirbek Razzokov
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