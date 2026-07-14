Nouveauté inattendue de HMD Global : le XploraOne Neo au style du IXe siècle est dévoilé

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Nouveauté inattendue de HMD Global : le XploraOne Neo au style du IXe siècle est dévoilé

HMD Global, qui renforce sa position sur le marché des appareils mobiles, se prépare à présenter son prochain projet atypique. Selon les informations circulant sur le réseau, la marque a développé un nouveau téléphone compact appelé HMD XploraOne Neo. Cet appareil devrait servir de "pont" unique entre les smartphones modernes et les téléphones à touches classiques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l'insider smashx_60 cité par le média ixbt.com, le nouveau modèle sera équipé d'un écran LCD de 3,5 pouces avec une résolution QVGA. Bien que la taille de l'écran soit très petite selon les normes actuelles, il prend en charge le contrôle tactile. L'appareil fonctionne sous le système d'exploitation RTOS Touch, ce qui garantit une interface simple et intuitive.

Capacités techniques et fonctionnalités

Le HMD XploraOne Neo possède des caractéristiques techniques modestes : il est doté de 64 MB de RAM et de 128 MB de stockage interne. Cependant, les utilisateurs pourront étendre la mémoire jusqu'à 32 GB via un emplacement microSD. Le panneau arrière de l'appareil abrite un appareil photo de 2 MP, conçu pour des prises de vue quotidiennes simples.

Il est intéressant de noter que les fabricants ont réussi à intégrer une batterie de 2000 mAh dans un boîtier aussi compact. Pour un système aussi peu gourmand en énergie, cette capacité garantit une autonomie prolongée. De plus, conformément aux normes modernes, l'appareil est équipé d'un port USB-C et d'une prise audio traditionnelle de 3,5 mm.

Connectivité moderne et sécurité

Le HMD XploraOne Neo n'est pas seulement adapté aux appels, mais aussi aux outils de communication modernes. Les principaux avantages de l'appareil sont les suivants :

  • Prise en charge du réseau LTE et technologie eSIM ;
  • Modules Wi-Fi, Bluetooth 5.0 et GPS ;
  • Possibilité de partager Internet via le mode Hotspot ;
  • Boîtier protégé contre la poussière et les éclaboussures selon la norme IP54.
La sécurité a également fait l'objet d'une attention particulière. L'appareil dispose d'un bouton SOS dédié aux urgences et de l'application Guardian, qui permet un contrôle à distance pour les parents ou les proches. Des services de cartographie et des applications cloud sont également intégrés au système.

Pour les amateurs de nostalgie, HMD Global a préparé un autre cadeau : le légendaire jeu Snake est préinstallé sur le téléphone. Bien que la date de présentation officielle et le prix de l'appareil n'aient pas encore été annoncés, étant donné que les précédentes informations de l'insider smashx_60 (comme les rapports sur le HMD Icon Flip 1) se sont avérées exactes, il ne fait aucun doute que cette nouveauté deviendra bientôt réalité.

HMDSmartphoneTechnologieGadgetXploraOne Neo
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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