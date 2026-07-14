Gary Neville est impressionné : qui est le nouveau héros de l'Angleterre ?

·45·Sport
Gary Neville est impressionné : qui est le nouveau héros de l'Angleterre ?

Après la qualification de l'Angleterre pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026, les éloges autour de Jude Bellingham se sont intensifiés. L'ancien défenseur de Manchester United Gary Neville a qualifié sa performance lors du tournoi de « phénoménale », affirmant que les enfants en Angleterre rêvent désormais de devenir Bellingham.

« Chaque enfant rêve d'être Jude »

Gary Neville a souligné que l'influence de Bellingham ne se limite pas au terrain. Selon lui, Jude devient un véritable héros pour la nouvelle génération en Angleterre.

« Mes filles ont 16 et 17 ans, elles adorent le football et sont impressionnées par le jeu de Bellingham. Pour elles, Jude est un vrai héros. Chaque enfant en Angleterre regarde la Coupe du Monde en ce moment et rêve d'être Jude Bellingham », a déclaré Neville.

Ces mots illustrent parfaitement le statut actuel de Bellingham : il n'est pas seulement un joueur qui marque des buts, il devient une nouvelle icône du football anglais.

6 buts et le chemin vers la demi-finale

Bellingham est l'un des joueurs les plus importants de l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 2026. Il a marqué 6 buts dans la compétition et a joué un rôle décisif pour mener l'équipe en demi-finale.

Selon Neville, il ne s'agit pas seulement de buts. Bellingham effectue un travail colossal sur le terrain, tant en attaque qu'en défense.

Le rôle de Bellingham

Importance pour l'Angleterre

Buts

sauve l'équipe dans les situations difficiles

Action offensive

maintient la pression sur la défense adverse

Aide défensive

crée l'équilibre au milieu de terrain

Leadership

influence le moral de l'équipe

C'est pourquoi Neville le considère comme un joueur qui a « atteint le sommet du football mondial ».

« Le meilleur milieu de terrain de la planète »

En parlant de Bellingham, Neville a utilisé des termes très élogieux.

« Nous assistons au jeu du meilleur milieu de terrain de la planète », a-t-il déclaré.

Cette évaluation n'est pas qu'une simple émotion. Le tournoi actuel de Bellingham lui permet de revendiquer ce statut. Il marque, presse, porte le ballon, participe à l'attaque et, au besoin, revient en défense pour verrouiller le centre.

En termes simples, Bellingham ressemble actuellement à la version complète du mot « milieu de terrain ».

L'aide de Kane n'est pas oubliée

Neville a déclaré que Bellingham a presque porté l'Angleterre seul jusqu'en demi-finale, mais il a également souligné le rôle de Harry Kane.

C'est un point important. Car aussi brillant que soit Bellingham, le succès actuel de l'Angleterre ne dépend pas d'un seul joueur. Kane apporte de l'expérience, du leadership et du sang-froid dans les situations décisives en attaque.

Bellingham, c'est l'énergie et l'explosion. Kane, c'est l'expérience et le sens du but. Pour l'Angleterre, ce duo est la plus grande source d'espoir avant la demi-finale.

Bellingham a-t-il changé l'Angleterre ?

Pendant de nombreuses années, l'Angleterre a eu des effectifs talentueux lors des grands tournois, mais n'a pas réussi à trouver ce « moment de star » dans les phases décisives.

Maintenant, Bellingham comble exactement ce vide. Il ne joue pas seulement bien sur le terrain, il fait tourner le jeu autour de lui.

De tels joueurs peuvent changer le destin d'un tournoi. Avec une passe, un tir ou une action de pressing, ils donnent confiance à toute l'équipe.

En demi-finale, l'attention sera à nouveau sur Jude

L'Angleterre a atteint la demi-finale et la pression attendue sur Bellingham va désormais augmenter.

À ce stade, les adversaires essaieront de le marquer plus étroitement. Il aura moins de temps, moins d'espace et plus de pression physique. Mais c'est précisément dans ces matchs que les vrais leaders se distinguent.

Pour Bellingham, cette demi-finale n'est pas juste un autre match. C'est une opportunité qui pourrait consolider son statut dans l'histoire de l'Angleterre.

L'Angleterre a trouvé sa nouvelle star

Les paroles de Gary Neville expriment l'humeur générale en Angleterre : Bellingham n'est plus seulement un joueur talentueux, il est devenu un espoir national.

Ses 6 buts, son jeu complet et son leadership sur le terrain ont mené l'Angleterre en demi-finale. Maintenant, tout le pays attend de lui un autre grand moment.

Une seule question : Jude Bellingham peut-il mener l'Angleterre jusqu'en finale ?

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Tournant inattendu pour l'équipe d'Italie : Andrea Pirlo favori pour le poste de sélectionneurTournant inattendu pour l'équipe d'Italie : Andrea Pirlo favori pour le poste de sélectionneurAujourd'hui, 23:36Controverse inattendue à la Coupe du Monde 2026 : L'arbitre du match Argentine-Égypte écartéControverse inattendue à la Coupe du Monde 2026 : L'arbitre du match Argentine-Égypte écartéAujourd'hui, 23:33Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 23:31Suivez le match France contre Espagne en direct sur notre siteSuivez le match France contre Espagne en direct sur notre siteAujourd'hui, 23:07Coupe du Monde 2026 : Les compositions officielles pour France — EspagneCoupe du Monde 2026 : Les compositions officielles pour France — EspagneAujourd'hui, 22:46Les compositions pour le match France contre Espagne ont été annoncéesLes compositions pour le match France contre Espagne ont été annoncéesAujourd'hui, 22:40
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev