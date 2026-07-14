Gary Neville est impressionné : qui est le nouveau héros de l'Angleterre ?

Après la qualification de l'Angleterre pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026, les éloges autour de Jude Bellingham se sont intensifiés. L'ancien défenseur de Manchester United Gary Neville a qualifié sa performance lors du tournoi de « phénoménale », affirmant que les enfants en Angleterre rêvent désormais de devenir Bellingham.

« Chaque enfant rêve d'être Jude »

Gary Neville a souligné que l'influence de Bellingham ne se limite pas au terrain. Selon lui, Jude devient un véritable héros pour la nouvelle génération en Angleterre.

« Mes filles ont 16 et 17 ans, elles adorent le football et sont impressionnées par le jeu de Bellingham. Pour elles, Jude est un vrai héros. Chaque enfant en Angleterre regarde la Coupe du Monde en ce moment et rêve d'être Jude Bellingham », a déclaré Neville.

Ces mots illustrent parfaitement le statut actuel de Bellingham : il n'est pas seulement un joueur qui marque des buts, il devient une nouvelle icône du football anglais.

6 buts et le chemin vers la demi-finale

Bellingham est l'un des joueurs les plus importants de l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 2026. Il a marqué 6 buts dans la compétition et a joué un rôle décisif pour mener l'équipe en demi-finale.

Selon Neville, il ne s'agit pas seulement de buts. Bellingham effectue un travail colossal sur le terrain, tant en attaque qu'en défense.

Le rôle de Bellingham Importance pour l'Angleterre Buts sauve l'équipe dans les situations difficiles Action offensive maintient la pression sur la défense adverse Aide défensive crée l'équilibre au milieu de terrain Leadership influence le moral de l'équipe

C'est pourquoi Neville le considère comme un joueur qui a « atteint le sommet du football mondial ».

« Le meilleur milieu de terrain de la planète »

En parlant de Bellingham, Neville a utilisé des termes très élogieux.

« Nous assistons au jeu du meilleur milieu de terrain de la planète », a-t-il déclaré.

Cette évaluation n'est pas qu'une simple émotion. Le tournoi actuel de Bellingham lui permet de revendiquer ce statut. Il marque, presse, porte le ballon, participe à l'attaque et, au besoin, revient en défense pour verrouiller le centre.

En termes simples, Bellingham ressemble actuellement à la version complète du mot « milieu de terrain ».

L'aide de Kane n'est pas oubliée

Neville a déclaré que Bellingham a presque porté l'Angleterre seul jusqu'en demi-finale, mais il a également souligné le rôle de Harry Kane.

C'est un point important. Car aussi brillant que soit Bellingham, le succès actuel de l'Angleterre ne dépend pas d'un seul joueur. Kane apporte de l'expérience, du leadership et du sang-froid dans les situations décisives en attaque.

Bellingham, c'est l'énergie et l'explosion. Kane, c'est l'expérience et le sens du but. Pour l'Angleterre, ce duo est la plus grande source d'espoir avant la demi-finale.

Bellingham a-t-il changé l'Angleterre ?

Pendant de nombreuses années, l'Angleterre a eu des effectifs talentueux lors des grands tournois, mais n'a pas réussi à trouver ce « moment de star » dans les phases décisives.

Maintenant, Bellingham comble exactement ce vide. Il ne joue pas seulement bien sur le terrain, il fait tourner le jeu autour de lui.

De tels joueurs peuvent changer le destin d'un tournoi. Avec une passe, un tir ou une action de pressing, ils donnent confiance à toute l'équipe.

En demi-finale, l'attention sera à nouveau sur Jude

L'Angleterre a atteint la demi-finale et la pression attendue sur Bellingham va désormais augmenter.

À ce stade, les adversaires essaieront de le marquer plus étroitement. Il aura moins de temps, moins d'espace et plus de pression physique. Mais c'est précisément dans ces matchs que les vrais leaders se distinguent.

Pour Bellingham, cette demi-finale n'est pas juste un autre match. C'est une opportunité qui pourrait consolider son statut dans l'histoire de l'Angleterre.

L'Angleterre a trouvé sa nouvelle star

Les paroles de Gary Neville expriment l'humeur générale en Angleterre : Bellingham n'est plus seulement un joueur talentueux, il est devenu un espoir national.

Ses 6 buts, son jeu complet et son leadership sur le terrain ont mené l'Angleterre en demi-finale. Maintenant, tout le pays attend de lui un autre grand moment.

Une seule question : Jude Bellingham peut-il mener l'Angleterre jusqu'en finale ?