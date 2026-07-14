La startup IM8 de David Beckham lève 1 milliard de dollars auprès de General Catalyst

La startup de bien-être IM8, fondée par le célèbre footballeur et entrepreneur David Beckham, a obtenu un financement majeur de 1 milliard de dollars auprès du fonds de capital-risque General Catalyst (GC). Cet investissement devrait soutenir l'expansion mondiale de l'entreprise et accroître sa base de clients. Cet accord est considéré comme l'une des transactions les plus importantes à l'intersection des technologies modernes et de l'industrie de la santé. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, cet investissement a été réalisé via une branche spéciale du fonds General Catalyst appelée Customer Value Fund (CVF). Contrairement au capital-risque traditionnel, cela n'implique pas l'achat de parts de l'entreprise. Au lieu de cela, les fonds sont fournis sous forme de prêt spécifique, et la startup rembourse en reversant une partie de ses revenus.

Un modèle d'investissement unique

L'avantage principal du modèle CVF est qu'il ne dilue pas les parts des propriétaires d'IM8. La startup peut utiliser les fonds pour couvrir jusqu'à 70 % des coûts d'acquisition client. En échange, General Catalyst reçoit une part des revenus jusqu'à atteindre un certain seuil. Une fois cet objectif atteint, tous les revenus futurs restent entièrement à IM8 et à sa société mère, Prenetics.

Le projet IM8 est né de la collaboration entre Danny Yeung, PDG de Prenetics, et David Beckham. Yeung avait précédemment dirigé avec succès Prenetics, une société de santé cotée en bourse en 2022. L'idée, née lors d'un dîner avec Beckham, s'est transformée aujourd'hui en une entreprise majeure produisant des boissons vitaminées favorisant la longévité.

Produit et opportunités de marché

Le produit proposé par l'entreprise est une boisson vitaminée spéciale contenant des ingrédients liés à la longévité, tels que l'extrait de baie d'açaï et la Coenzyme Q10. Les consommateurs peuvent acheter ce produit via un système d'abonnement. Ce modèle économique assure un flux de revenus prévisible et stable, ce qui réduit le risque d'investissement pour des fonds comme General Catalyst.

Il convient de noter que General Catalyst avait déjà alloué 1 milliard de dollars à Grammarly selon un schéma similaire. Cela montre que les grands fonds d'investissement s'intéressent désormais non seulement aux actions des entreprises, mais aussi à leur potentiel de revenus futurs. La marque de Beckham et l'expérience de Yeung permettent à IM8 de viser une position de leader sur le marché des technologies de santé.

Le segment du mode de vie sain et des compléments alimentaires se développe également rapidement sur le marché ouzbek. Bien que les produits IM8 soient actuellement principalement destinés au marché occidental, l'arrivée de stars mondiales comme Beckham dans ce secteur augmentera sans aucun doute l'intérêt pour les technologies de longévité dans le monde entier, y compris en Asie centrale.