Lionel Messi fait la différence en marchant sur le terrain : le nouveau record de la star argentine

À l'approche de la demi-finale de la Coupe du Monde, le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, continue de surprendre les fans et les experts par son style de jeu. Bien que le football moderne exige une vitesse élevée et un mouvement incessant, Messi déjoue ses adversaires grâce à une stratégie totalement différente. L'analyse de ses déplacements montre que le joueur passe la majeure partie du match à marcher. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les statistiques publiées par la BBC, Lionel Messi a parcouru près de 47 % de sa distance totale lors du tournoi actuel en marchant. Ce chiffre est le plus élevé parmi tous les joueurs de champ de la compétition. Les experts considèrent cela non pas comme de la fatigue physique, mais comme une méthode rationnelle pour économiser de l'énergie et se préparer pour les moments décisifs.

L'art derrière les statistiques

Si l'on regarde les chiffres, Messi parcourt en moyenne 8,2 kilomètres toutes les 90 minutes. Le nombre de ses sprints a également considérablement diminué, passant de 5,3 il y a quatre ans à 2,7 aujourd'hui. Cependant, cette apparente lenteur n'a aucunement affecté son efficacité. Au contraire, il a déjà décoché 33 tirs et créé 21 occasions dangereuses.

Avec ces statistiques, Lionel Messi affiche la meilleure efficacité depuis la performance légendaire de Diego Maradona lors de la Coupe du Monde 1986. Selon Goal.com, bien que les mouvements du joueur sur le terrain aient diminué, son impact sur le jeu s'est intensifié. Cela prouve que la capacité de lecture du jeu de l'attaquant expérimenté est devenue son arme principale.

En évoquant ses changements tactiques, Messi a souligné que ses années sous Pep Guardiola ont été une grande école pour lui. « Avant, je ne prêtais pas beaucoup d'attention à la tactique. Mais avec Guardiola, j'ai appris à comprendre les espaces, à contrôler le ballon et à saisir comment le jeu fonctionne réellement », déclare le capitaine argentin. Selon lui, le football actuel est devenu beaucoup plus complexe sur les plans tactique et physique qu'auparavant.

La situation avant la demi-finale

Actuellement, Lionel Messi est en tête de la course au titre de meilleur buteur aux côtés de Kylian Mbappé. Il compte 8 buts et 3 passes décisives à son actif. L'équipe nationale d'Argentine vise à devenir la première équipe depuis 1962 à remporter deux Coupes du Monde consécutives. Pour ce faire, ils doivent franchir l'obstacle de l'Angleterre en demi-finale.

Pour l'équipe d'Angleterre, arrêter Messi sera une tâche colossale. Selon les statistiques, lors des 15 derniers matchs de Messi, seule l'équipe de Pologne a réussi à l'empêcher de marquer ou de délivrer une passe décisive. Le match qui se déroulera au stade d'Atlanta ne sera pas seulement un choc entre deux grandes équipes, mais aussi le prochain test pour la stratégie de « victoire en marchant » de Messi.