Manchester United réalise le transfert le plus cher de l'histoire de son équipe féminine

Un nouveau transfert retentissant est sur le point d'être conclu dans le monde du football féminin anglais. L'attaquante française talentueuse Melvine Malard est sur le point de quitter Manchester United pour rejoindre le club londonien de Chelsea. Cet accord revêt une importance historique pour les Mancuniennes, le club s'attendant à réaliser un bénéfice record. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon The Guardian, le montant du transfert pourrait atteindre 850 000 livres sterling bonus inclus. Pour le football féminin, il s'agit d'une somme très importante, qui sera enregistrée comme la vente la plus chère de l'histoire de Manchester United. Selon les premières informations, le montant garanti sera d'environ 750 000 livres.

Nouveau défi et facteur entraîneur

Le contrat actuel de Melvine Malard, âgée de 26 ans, arrivait à expiration dans un an. Bien que la direction de Manchester United ait tenté de prolonger l'accord avec la joueuse, l'attaquante a décidé d'accepter de nouveaux défis. Le club a préféré la vendre cet été plutôt que de la laisser partir gratuitement l'année prochaine.

La nouvelle entraîneuse de Chelsea, Sonia Bompastor, a joué un rôle clé dans ce transfert. La relation entre Malard et Bompastor remonte à plus de dix ans. C'est Sonia qui, à l'époque, avait fait venir la jeune talentueuse de l'île de la Réunion vers l'académie de l'Olympique Lyonnais. Désormais, elles vont à nouveau unir leurs forces au sein du club londonien.

Bilan de la saison et projets futurs

La saison dernière, Melvine Malard a réalisé de belles performances avec Manchester United. Elle a marqué 4 buts en Ligue des champions féminine, contribuant grandement à la première qualification de l'équipe pour les quarts de finale. Elle a également disputé 18 matchs en championnat d'Angleterre (WSL), inscrivant 6 buts.

L'entraîneur de Manchester United, Marc Skinner, prévoit d'utiliser les fonds issus de ce transfert pour renforcer l'effectif. Compte tenu de la fermeture du mercato le 3 septembre, l'équipe devrait recruter de nouvelles joueuses dans les prochains jours. De son côté, Chelsea souhaite renforcer davantage sa ligne d'attaque avec l'arrivée de Malard et consolider sa position dans la course au titre.