Le vaisseau spatial habité russe "Soyuz MS-29" a réussi son amarrage à la Station spatiale internationale (ISS). Cette mission revêt une importance stratégique pour l'extension des recherches scientifiques sur la station et le transport des membres de la prochaine expédition de longue durée. Selon Ixbt.com rapporte que.

Selon les données de la société d'État "Roskosmos", le processus d'amarrage s'est déroulé comme prévu à 22h52 heure de Tachkent (20h52 heure de Moscou). Le vaisseau s'est connecté en mode automatique au module nodal "Prichal" du segment russe de la station. Ce processus est l'une des manœuvres les plus complexes dans l'espace et a été contrôlé avec une grande précision par les spécialistes.

Rappelons que le lanceur "Soyuz-2.1a", transportant le vaisseau "Soyuz MS-29", a décollé du cosmodrome de Baïkonour le 14 juillet à 19h47 heure de Tachkent. Le lancement a été un succès et, après avoir atteint l'orbite prévue, le vaisseau a pris la direction de la station.

Composition et missions de la nouvelle expédition

La 75e expédition de longue durée arrivée à l'ISS est composée de trois spécialistes expérimentés. Il s'agit des cosmonautes de "Roskosmos" Pyotr Dubrov et Anna Kikina, ainsi que de l'astronaute de la NASA Anil Menon. Cet équipage international travaillera sur la station pendant plusieurs mois.

Il est prévu que les membres de l'équipage mènent des dizaines d'expériences scientifiques sur la station dans les domaines de la biologie, de la physique et des processus technologiques. Ils effectueront également des tâches liées à la maintenance technique de la station et aux sorties dans l'espace. Ces vols dans le cadre de la coopération internationale servent à renforcer les liens interétatiques dans l'exploration spatiale.

Dans la phase suivante, les cosmonautes procéderont à l'ouverture des écoutilles et au transfert du vaisseau vers l'intérieur de la station. Ce processus sera effectué après l'égalisation de la pression, en respectant strictement les mesures de sécurité. Les représentants de "Roskosmos" ont souligné que tous les systèmes fonctionnent normalement et que l'équipage se porte bien.

Cette mission a attiré l'attention des observateurs locaux car elle a été lancée depuis Baïkonour, le plus grand cosmodrome de la région où se trouve l'Ouzbékistan. De telles avancées dans le domaine des technologies spatiales revêtent également une importance capitale pour la communauté scientifique régionale.