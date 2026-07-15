Le vaisseau spatial Soyuz MS-29 s'est amarré avec succès à la Station spatiale internationale

·24·Technologie
Le vaisseau spatial Soyuz MS-29 s'est amarré avec succès à la Station spatiale internationale

Le vaisseau spatial habité russe "Soyuz MS-29" a réussi son amarrage à la Station spatiale internationale (ISS). Cette mission revêt une importance stratégique pour l'extension des recherches scientifiques sur la station et le transport des membres de la prochaine expédition de longue durée. Selon Ixbt.com rapporte que.

Selon les données de la société d'État "Roskosmos", le processus d'amarrage s'est déroulé comme prévu à 22h52 heure de Tachkent (20h52 heure de Moscou). Le vaisseau s'est connecté en mode automatique au module nodal "Prichal" du segment russe de la station. Ce processus est l'une des manœuvres les plus complexes dans l'espace et a été contrôlé avec une grande précision par les spécialistes.

Rappelons que le lanceur "Soyuz-2.1a", transportant le vaisseau "Soyuz MS-29", a décollé du cosmodrome de Baïkonour le 14 juillet à 19h47 heure de Tachkent. Le lancement a été un succès et, après avoir atteint l'orbite prévue, le vaisseau a pris la direction de la station.

Composition et missions de la nouvelle expédition

La 75e expédition de longue durée arrivée à l'ISS est composée de trois spécialistes expérimentés. Il s'agit des cosmonautes de "Roskosmos" Pyotr Dubrov et Anna Kikina, ainsi que de l'astronaute de la NASA Anil Menon. Cet équipage international travaillera sur la station pendant plusieurs mois.

Il est prévu que les membres de l'équipage mènent des dizaines d'expériences scientifiques sur la station dans les domaines de la biologie, de la physique et des processus technologiques. Ils effectueront également des tâches liées à la maintenance technique de la station et aux sorties dans l'espace. Ces vols dans le cadre de la coopération internationale servent à renforcer les liens interétatiques dans l'exploration spatiale.

Dans la phase suivante, les cosmonautes procéderont à l'ouverture des écoutilles et au transfert du vaisseau vers l'intérieur de la station. Ce processus sera effectué après l'égalisation de la pression, en respectant strictement les mesures de sécurité. Les représentants de "Roskosmos" ont souligné que tous les systèmes fonctionnent normalement et que l'équipage se porte bien.

Cette mission a attiré l'attention des observateurs locaux car elle a été lancée depuis Baïkonour, le plus grand cosmodrome de la région où se trouve l'Ouzbékistan. De telles avancées dans le domaine des technologies spatiales revêtent également une importance capitale pour la communauté scientifique régionale.

EspaceISSSoyuz MS-29RoskosmosNASA
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Intel mise sur son processus 18A : les puces Nova Lake seront produites en interneIntel mise sur son processus 18A : les puces Nova Lake seront produites en interneAujourd'hui, 00:55La nouvelle publicité d'Anthropic sème la panique chez les utilisateursLa nouvelle publicité d'Anthropic sème la panique chez les utilisateursAujourd'hui, 00:54Apple lance les tests publics de son système Siri AI mis à jourApple lance les tests publics de son système Siri AI mis à jourAujourd'hui, 00:51Nouvelle plainte contre Google : Gemini accusé de violation des droits d'auteurNouvelle plainte contre Google : Gemini accusé de violation des droits d'auteurHier, 23:59La société xAI fondée par Elon Musk au cœur d'une controverse environnementaleLa société xAI fondée par Elon Musk au cœur d'une controverse environnementaleHier, 23:56Lucid Motors dément les rumeurs de faillite : l'avenir de l'entreprise est-il menacéLucid Motors dément les rumeurs de faillite : l'avenir de l'entreprise est-il menacéHier, 23:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre