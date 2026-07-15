L'ancien attaquant de l'Angleterre, Gabriel Agbonlahor, a mis fin au débat sur le futur capitaine des "Three Lions". Selon lui, après la retraite de Harry Kane, ce n'est pas le milieu de terrain d'Arsenal, Declan Rice, mais la star du Real Madrid, Jude Bellingham, qui mérite de porter le brassard. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à talkSPORT, Agbonlahor a salué les qualités de leader de Bellingham sur le terrain. Bien que Thomas Tuchel ait récemment annoncé que Declan Rice serait le vice-capitaine, l'ancien joueur maintient sa position. Il souligne que malgré son jeune âge, la capacité de Bellingham à mener l'équipe fait de lui le candidat principal.

Comparaison avec Zinedine Zidane

Agbonlahor a comparé Jude Bellingham à la légende française Zinedine Zidane. Selon lui, le style de jeu et les mouvements du jeune milieu de terrain rappellent Zidane, qui a mené la France au titre mondial en 1998. Non seulement sa technique, mais aussi sa stabilité mentale suscitent l'admiration des experts.

Selon Goal.com, l'efficacité de Bellingham lors des derniers tournois majeurs a renforcé son statut. En particulier, ses buts dans les matchs décisifs et sa contribution au moral de l'équipe ont fait de lui le véritable moteur de l'Angleterre. Pour Agbonlahor, il n'y a pas lieu de débattre : Jude est le seul choix logique.

Harlee Dean, ancien coéquipier de Bellingham, partage cet avis. Il avait remarqué son autorité naturelle dès ses débuts à Birmingham City. Selon Dean, même si Jude ne cherche pas le brassard, ses actions sur le terrain font de lui le leader officieux de l'équipe.

Actuellement, Harry Kane continue d'être le capitaine de l'Angleterre. Cependant, les analystes prédisent de grands changements dans 2 ou 3 ans, faisant du milieu du Real Madrid l'emblème d'une nouvelle ère. Cela crée une concurrence sérieuse pour des joueurs expérimentés comme Declan Rice.