Le fondateur de Hinge abandonne les applications de rencontre pour créer un nouveau service d'IA

Justin McLeod, fondateur de la plateforme Hinge, a présenté son projet baptisé Overtone dans le but de révolutionner le monde des rencontres numériques. Pour développer cette startup, il a déjà réussi à lever 18 millions de dollars. L'objectif principal du projet est de libérer les utilisateurs des "swipes" ennuyeux et des listes de profils infinies propres aux applications de rencontre traditionnelles. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Il est à noter que le financement du nouveau projet implique Match Group, propriétaire d'applications populaires comme Tinder et OkCupid, ainsi que les fonds de capital-risque FirstMark Capital et Pace Capital. Après avoir quitté son poste de PDG de Hinge l'année dernière, Justin McLeod a commencé à travailler sur une approche totalement différente pour résoudre les problèmes existants dans l'industrie des rencontres.

Overtone : Pas une application de rencontre, mais un assistant personnel

Dans son blog, McLeod a souligné qu'Overtone n'est pas une application de rencontre au sens traditionnel. Selon lui, cette plateforme ne comportera pas de profils réduisant les gens à de simples statistiques, citations et photos. Le service s'appuie principalement sur la communication vocale et les capacités de l'IA pour organiser des rencontres hautement qualifiées pour les utilisateurs.

Les résultats d'une étude menée par Forbes Health en 2024 montrent que 78 % des utilisateurs d'applications de rencontre souffrent d'épuisement émotionnel (burnout). Bien que les gens passent en moyenne 51 minutes par jour sur ces applications, cela ne mène souvent pas à des relations significatives. Overtone vise précisément à résoudre ce problème en se concentrant sur la qualité plutôt que sur la quantité.

Selon ixbt.com, la plateforme utilise l'IA pour étudier chaque personne en profondeur, en écoutant leur voix et leurs histoires uniques. Ensuite, le système, basé sur la psychologie des relations, sélectionne les candidats les plus appropriés et explique de manière transparente pourquoi cette personne vous correspond. Ce processus libère l'utilisateur de l'obligation de parcourir des centaines de profils.

Experts et projets futurs

Pour assurer le succès du projet, des experts tels que la célèbre spécialiste des relations Esther Perel, le dirigeant de Match Group Spencer Rascoff et la consultante en leadership Diana Chapman ont été intégrés au conseil d'administration. Cela prouve qu'Overtone n'est pas seulement une innovation technologique, mais un projet sérieux doté d'une base psychologique.

Actuellement, d'autres nouvelles applications comme Ditto et Date Drop testent également des méthodes de jumelage par IA. Cependant, l'expérience de McLeod et le soutien de grands investisseurs pourraient faire d'Overtone un leader du marché. Le lancement du service est prévu dans certaines régions d'ici la fin de l'année.

Il est naturel que de telles technologies intéressent également les utilisateurs d'Ouzbékistan. En effet, la culture des rencontres numériques se développe également sur le marché local, mais beaucoup sont fatigués de l'approche superficielle des applications existantes. Les assistants vocaux basés sur l'IA devraient contribuer à restaurer une communication sincère entre les personnes à l'avenir.