Samsung reprend la tête du marché mondial des smartphones

La société sud-coréenne Samsung a repris la première place du marché mondial des smartphones au deuxième trimestre 2026. Apple, qui dominait le classement il y a quelques mois, a dû céder sa place à son principal concurrent. Le nouveau rapport du cabinet d'analyse Counterpoint Research montre un changement significatif dans l'équilibre des forces technologiques. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Selon les données de l'étude, la part de marché mondiale de Samsung a atteint 24 %, soit le meilleur résultat parmi tous les fabricants de smartphones. Les analystes désignent la gamme de flagships Galaxy S26, lancée en mars, comme le principal moteur de cette croissance. Le modèle Galaxy S26 Ultra est devenu particulièrement populaire auprès des acheteurs.

Records d'Apple et défis du marché

Bien qu'Apple ait perdu la première place, l'entreprise continue de croître en termes absolus. Le géant de Cupertino a augmenté ses livraisons de smartphones de 3 % par rapport à la même période l'an dernier et a enregistré son record trimestriel avec une part de marché de 20 %. L'iPhone 17 a conservé son statut de smartphone le plus vendu au monde.

Cependant, plusieurs facteurs ont freiné la croissance d'Apple. Notamment, les problèmes d'approvisionnement en puces mémoire, la baisse de la demande pour les anciennes générations d'iPhone et le ralentissement du marché chinois ont pesé sur les résultats de l'entreprise. Les experts de Counterpoint attribuent également ce changement de leadership à la pénurie mondiale de mémoire.

Le développement rapide de l'industrie de l'AI a fait exploser la demande de puces RAM. Cela a provoqué une pénurie de composants dans le monde entier. Les fabricants ont été contraints de réserver leurs ressources aux modèles les plus récents et les plus chers, ce qui a entraîné une hausse des prix des smartphones et un refroidissement de la demande globale.

L'avantage stratégique de Samsung

Dans cette situation, Samsung a bénéficié d'une position plus favorable grâce à ses propres capacités de production de puces mémoire. Malgré la hausse des prix de plusieurs modèles en début d'année, l'entreprise a maintenu le prix du Galaxy S26 Ultra inchangé. Cette stabilité tarifaire a été l'un des facteurs clés du succès commercial de ce flagship.

Néanmoins, le leadership de Samsung pourrait être temporaire. Les analystes prévoient une concurrence accrue au second semestre, notamment à l'automne. Traditionnellement, Apple présente sa nouvelle génération d'iPhone 18 à l'automne, ce qui pourrait modifier à nouveau l'équilibre du marché.

Dans l'ensemble, 2026 s'annonce comme une année complexe pour l'industrie des smartphones. En raison des contraintes dans la chaîne d'approvisionnement des composants et de la hausse des prix, le volume mondial des livraisons de smartphones pourrait chuter d'environ 14 %. Cela exigera des fabricants des stratégies marketing plus flexibles et agressives.