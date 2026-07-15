Mikel Oyarzabal a marqué 14 buts avec l'équipe nationale d'Espagne cette saison.

Ce résultat est considéré comme le record du plus grand nombre de buts marqués en une seule saison dans l'histoire de la sélection espagnole.

Oyarzabal réalise également une performance efficace lors de la Coupe du Monde 2026. Avec 5 buts inscrits, il figure parmi les meilleurs buteurs du tournoi.

Il reste souvent dans l'ombre des grandes stars. Cependant, il prouve sa valeur sur le terrain par sa régularité, sa capacité à marquer dans les moments décisifs et son apport au jeu collectif.

