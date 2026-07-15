Des changements inattendus détectés sur la face cachée du Soleil

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Des changements inattendus détectés sur la face cachée du Soleil

La sonde spatiale européenne Solar Orbiter a réussi, pour la première fois depuis longtemps, à observer les processus se déroulant sur la face cachée du Soleil, invisible depuis la Terre. Les nouvelles données obtenues diffèrent des attentes des scientifiques : les vastes régions actives, surveillées de près ces derniers mois, ont commencé à perdre rapidement leur activité. C'est ce qu'a rapporté Tengrinews .

Lors des observations, Solar Orbiter se trouvait à l'opposé de la Terre, ce qui a permis d'imager une zone invisible pour les télescopes terrestres. C'est précisément sur cette face que se trouvaient, jusqu'à récemment, notamment fin juin, les régions considérées comme les plus grandes et les plus actives de ces dernières années, numérotées 4478 et 4479 .

Les experts soulignent que la zone 4478 , évaluée il y a seulement deux semaines comme la deuxième plus grande région active de la dernière décennie, s'est considérablement affaiblie.

« La zone 4478, située en bas et considérée il y a deux semaines comme la deuxième plus grande région de la décennie, s'est beaucoup affaiblie. Bien qu'il reste environ une semaine avant qu'elle ne fasse face à la Terre, sa persistance jusqu'à ce moment est incertaine. Cependant, la région 4479 maintient son activité pour le moment », déclarent les spécialistes du laboratoire.

Ainsi, l'une des régions actives les plus puissantes du Soleil pourrait disparaître complètement avant même de faire face à la Terre. Les chercheurs notent qu'une période inhabituellement calme est actuellement observée sur le Soleil. Même les capteurs à rayons X de la sonde Solar Orbiter n'ont enregistré aucune activité significative.

Pourquoi les scientifiques attendaient-ils un résultat différent ?

Dès le mois de mai, les experts avaient détecté l'apparition d'une très grande région active sur la face cachée du Soleil. À l'époque, les scientifiques l'avaient comparée à une région similaire observée en 2024. C'est cette même région active qui avait provoqué l'une des tempêtes magnétiques les plus puissantes sur Terre au cours des 20 dernières années.

Les chercheurs avaient prédit que la nouvelle région se tournerait également vers la Terre en juin, devenant une source de fortes éruptions et de tempêtes magnétiques. Cependant, les dernières données envoyées par Solar Orbiter n'ont pas confirmé ces attentes. Les observations ont montré que l'une des plus grandes zones actives s'est considérablement affaiblie et que l'activité globale du Soleil reste étonnamment faible.

Les experts continuent de surveiller ces processus. Ils soulignent que de tels changements dans l'activité solaire sont cruciaux pour prévoir la météo spatiale, qui pourrait affecter la Terre à l'avenir.

Solar OrbiterTengrinewsEurope
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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