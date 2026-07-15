David Beckham revient dans le monde virtuel : la légende du football devient un personnage de Fortnite

Légende vivante du football, ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre et de Manchester United, David Beckham fait une entrée remarquée dans le monde des technologies modernes et de l'industrie du jeu vidéo. Les développeurs du célèbre jeu Fortnite ont annoncé l'arrivée prochaine de l'icône du milieu de terrain sur leur plateforme. Une nouvelle inattendue et enthousiasmante pour les gamers comme pour les fans du ballon rond. C'est ce que rapporte Goal.com .

David Beckham a confirmé sur son compte Instagram officiel qu'il travaillait personnellement sur ce projet. Selon Goal.com, le meilleur joueur européen de 1999 participe activement à la création de son avatar numérique. « Je travaille sur mon nouveau personnage Fortnite. Il sera bientôt prêt », a commenté la star, sextuple champion d'Angleterre avec Manchester United et vainqueur de la Ligue des Champions.

Deux looks et un héritage historique

Selon les informations du jeu, deux skins de Beckham seront proposés aux utilisateurs. Le premier arbore le maillot emblématique numéro 7 de l'équipe d'Angleterre, tandis que le second présente le look classique en costume, tel que les fans ont l'habitude de le voir dans les tribunes des grands tournois ces dernières années. Cette diversité reflète son influence tant dans le sport que dans le monde de la mode.

L'arrivée de Beckham dans l'univers de Fortnite n'est pas un hasard. La plateforme est devenue un immense espace virtuel accueillant déjà des stars du football comme Lionel Messi et Harry Kane, ainsi que des icônes comme Lady Gaga. David Beckham, fort de son passage au Real Madrid, à l'AC Milan, au PSG et au LA Galaxy, apporte une dimension supplémentaire à cette liste.

Pour de nombreux fans de football, le nom de Beckham n'est pas seulement un souvenir du passé, mais une véritable école de précision et de coups francs. Ses débuts dans le monde virtuel susciteront sans aucun doute un regain d'intérêt pour l'histoire du football chez les jeunes générations, qui pourront découvrir l'héritage du légendaire numéro 7.

Actuellement, Epic Games et l'équipe du joueur travaillent sur le design final. L'apparition de Beckham dans le jeu n'est pas seulement un projet commercial, mais un exemple frappant de l'intégration entre le sport et le divertissement numérique. Bientôt, des millions de joueurs à travers le monde pourront jouer ou combattre en incarnant le légendaire milieu de terrain anglais.