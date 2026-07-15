David Beckham revient dans le monde virtuel : la légende du football devient un personnage de Fortnite

·34·Sport
David Beckham revient dans le monde virtuel : la légende du football devient un personnage de Fortnite

Légende vivante du football, ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre et de Manchester United, David Beckham fait une entrée remarquée dans le monde des technologies modernes et de l'industrie du jeu vidéo. Les développeurs du célèbre jeu Fortnite ont annoncé l'arrivée prochaine de l'icône du milieu de terrain sur leur plateforme. Une nouvelle inattendue et enthousiasmante pour les gamers comme pour les fans du ballon rond. C'est ce que rapporte Goal.com .

David Beckham a confirmé sur son compte Instagram officiel qu'il travaillait personnellement sur ce projet. Selon Goal.com, le meilleur joueur européen de 1999 participe activement à la création de son avatar numérique. « Je travaille sur mon nouveau personnage Fortnite. Il sera bientôt prêt », a commenté la star, sextuple champion d'Angleterre avec Manchester United et vainqueur de la Ligue des Champions.

Deux looks et un héritage historique

Selon les informations du jeu, deux skins de Beckham seront proposés aux utilisateurs. Le premier arbore le maillot emblématique numéro 7 de l'équipe d'Angleterre, tandis que le second présente le look classique en costume, tel que les fans ont l'habitude de le voir dans les tribunes des grands tournois ces dernières années. Cette diversité reflète son influence tant dans le sport que dans le monde de la mode.

L'arrivée de Beckham dans l'univers de Fortnite n'est pas un hasard. La plateforme est devenue un immense espace virtuel accueillant déjà des stars du football comme Lionel Messi et Harry Kane, ainsi que des icônes comme Lady Gaga. David Beckham, fort de son passage au Real Madrid, à l'AC Milan, au PSG et au LA Galaxy, apporte une dimension supplémentaire à cette liste.

Pour de nombreux fans de football, le nom de Beckham n'est pas seulement un souvenir du passé, mais une véritable école de précision et de coups francs. Ses débuts dans le monde virtuel susciteront sans aucun doute un regain d'intérêt pour l'histoire du football chez les jeunes générations, qui pourront découvrir l'héritage du légendaire numéro 7.

Actuellement, Epic Games et l'équipe du joueur travaillent sur le design final. L'apparition de Beckham dans le jeu n'est pas seulement un projet commercial, mais un exemple frappant de l'intégration entre le sport et le divertissement numérique. Bientôt, des millions de joueurs à travers le monde pourront jouer ou combattre en incarnant le légendaire milieu de terrain anglais.

David BeckhamFortniteManchester UnitedE-sportFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Erling Haaland offre une virée shopping de 10 000 dollars à ses coéquipiers au TexasErling Haaland offre une virée shopping de 10 000 dollars à ses coéquipiers au TexasAujourd'hui, 02:33Inquiétude pour Arsenal et l'équipe de France : William Saliba pourrait passer sur le billardInquiétude pour Arsenal et l'équipe de France : William Saliba pourrait passer sur le billardAujourd'hui, 02:18L'équipe de France éliminée de la Coupe du Monde après sa défaite contre l'EspagneL'équipe de France éliminée de la Coupe du Monde après sa défaite contre l'EspagneAujourd'hui, 02:18Comment les joueurs ont-ils été notés lors du match France-EspagneComment les joueurs ont-ils été notés lors du match France-EspagneAujourd'hui, 02:12L'Espagne bat la France et se qualifie pour la finale de la Coupe du MondeL'Espagne bat la France et se qualifie pour la finale de la Coupe du MondeAujourd'hui, 02:01L'Espagne bat la France et se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde 2026L'Espagne bat la France et se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 01:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev