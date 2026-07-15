Intel mise sur son processus 18A : les puces Nova Lake seront produites en interne

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Intel mise sur son processus 18A : les puces Nova Lake seront produites en interne

Cherchant à reprendre le leadership sur le marché des semi-conducteurs, la société Intel obtient des résultats meilleurs que prévu avec son processus technologique 18A de pointe. Selon les dernières informations, l'entreprise a décidé de modifier radicalement sa stratégie de production pour ses futurs processeurs Nova Lake. Il s'agit d'une étape importante pour Intel vers l'indépendance technologique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les plans initiaux, Intel prévoyait de sous-traiter environ 60 à 70 % des puces de la gamme Nova Lake, en utilisant la technologie 2 nm dans les usines de TSMC à Taïwan. Cependant, selon les documents internes de l'entreprise cités par ixbt.com, le taux de rendement des cristaux exploitables (yield rate) du processus 18A s'est considérablement amélioré.

Grâce à ces nouveaux indicateurs, Intel prévoit désormais de produire 80 à 90 % des processeurs Nova Lake dans ses propres usines. Cela permet non seulement de réduire les coûts de production, mais aussi d'optimiser l'utilisation des capacités de ses usines. Il est rapporté que tous les problèmes techniques rencontrés par l'entreprise ces derniers mois ont été résolus.

Stabilisation du processus technologique

Les spécialistes d'Intel ont réussi à augmenter le taux de rendement des cristaux grâce aux travaux effectués sur le processus 18A. Cet indicateur influence directement le coût des processeurs et augmente la compétitivité des produits Intel sur le marché. Actuellement, cette technologie sert également de base aux processeurs Panther Lake, ainsi qu'aux projets Wildcat Lake et Starfire.

Pour les utilisateurs, cette nouvelle pourrait signifier que les prix des ordinateurs portables et de bureau équipés de processeurs Intel seront plus stables à l'avenir. En effet, la réduction de la dépendance vis-à-vis des fabricants externes diminue les risques de rupture de la chaîne d'approvisionnement. En rétablissant ses capacités de production, Intel vise à répondre efficacement à des concurrents comme NVIDIA et AMD.

L'architecture Nova Lake devrait être l'une des plateformes les plus performantes et économes en énergie de l'histoire d'Intel. Si l'entreprise parvient à établir une production de haute qualité dans ses propres usines, cela pourrait changer l'équilibre des forces dans toute l'industrie des semi-conducteurs. Bien que TSMC domine actuellement le marché mondial, Intel se prépare à bousculer ce statu quo avec sa technologie 18A.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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