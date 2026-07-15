Un ancien ingénieur de SpaceX veut révolutionner l'industrie spatiale : 65 millions de dollars levés pour le projet Senra

La startup Senra, fondée par Jordan Black, ancien ingénieur de SpaceX, a levé 65 millions de dollars pour moderniser la fabrication des systèmes de câblage électrique pour fusées et avions. Ce projet vise à numériser des systèmes de câblage complexes (wire harnesses) qui n'ont pas évolué depuis des décennies et reposent encore sur le travail manuel. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le système de câblage électrique est le « système nerveux » qui relie tous les composants électroniques d'une fusée, d'un avion, d'une voiture ou d'un satellite. Selon TechCrunch, ce secteur est resté au niveau technologique de la « guerre froide ». Actuellement, les câbles pour les vaisseaux spatiaux sont principalement assemblés à la main sur des tables en bois par des techniciens expérimentés.

Lorsque Jordan Black travaillait chez SpaceX sur l'augmentation de la cadence de production de la fusée Starship, il a réalisé que le système de câblage était le principal goulot d'étranglement. Selon lui, les processus dans de nombreuses usines à travers le monde ne sont pas automatisés, ce qui augmente le risque d'erreurs. La startup Senra a développé une plateforme logicielle spéciale appelée Amp pour combler cette lacune.

Contrôle qualité et jumeaux numériques

La nouvelle technologie numérise chaque étape de la production. En créant un « jumeau numérique », le système guide les techniciens et contrôle la consommation des matériaux. Cela est crucial dans l'industrie spatiale, où la moindre erreur peut mener à une catastrophe.

Par exemple, en 2023, il a été découvert que le système de câblage du vaisseau spatial Starliner de Boeing était enveloppé dans du ruban adhésif inflammable. Cette erreur a forcé l'arrêt du projet et le remplacement de tous les câbles, coûtant des millions de dollars à l'entreprise. Le logiciel automatisé proposé par Senra vise à réduire à zéro ces erreurs liées au facteur humain.

Des fonds de capital-risque majeurs tels que Lowercarbon, Interlagos, Sequoia Capital et Andreessen Horowitz ont participé au tour de table. Ces fonds seront utilisés pour augmenter les capacités de production et honorer les commandes de l'industrie de la défense. Actuellement, les clients de l'entreprise incluent des fabricants de sous-marins, de satellites et d'équipements militaires terrestres.

Le principe d'Elon Musk : l'automatisation en dernier recours

Dans sa méthode de travail, Jordan Black suit le principe du fondateur de SpaceX, Elon Musk : « l'automatisation doit être la dernière étape ». Il est nécessaire de standardiser les processus et de construire une base solide avant d'introduire des robots. Pour l'instant, les robots n'ont pas la dextérité humaine pour manipuler des fils délicats.

L'entreprise Senra se concentre non seulement sur la technologie, mais aussi sur la formation. Ils ont lancé le seul programme de formation certifié au niveau fédéral aux États-Unis sur les systèmes de câblage. Cela garantit la livraison de produits de haute qualité pour l'industrie spatiale et de défense.

Le succès de ce projet contribuera à réduire les coûts des vols spatiaux et à augmenter la vitesse d'assemblage des équipements. Si auparavant quelques grandes fusées étaient produites par an, cette nouvelle approche permet d'atteindre des centaines d'unités.