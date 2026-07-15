Telegram supprime une chaîne de service VPN pour protéger son domaine

La messagerie Telegram a définitivement supprimé la chaîne officielle d'un service VPN lié à la cybercriminalité. Cette mesure radicale a été prise en raison du risque de blocage du domaine t.me. Selon la société Domain.me (opérateur de la zone de domaine .me appartenant au Monténégro), ce domaine, qui sert de raccourcisseur de liens principal pour la messagerie, avait été temporairement suspendu en raison des sanctions américaines. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le problème est lié à la liste des restrictions publiée par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis. Le lien vers la chaîne Telegram du service VPN illégal a été inclus dans cette liste. Par conséquent, comme le domaine t.me était présent dans ce lien, l'opérateur de la zone de domaine a suspendu le service pour l'ensemble du domaine.

L'outil préféré des cybercriminels

Il s'agit d'un service VPN anonyme actif depuis 2014 et largement promu sur des forums clandestins. Ce service était connu pour ne conserver aucun journal (log) des activités des utilisateurs et pour ne pas coopérer avec les forces de l'ordre. C'est précisément pour ces caractéristiques qu'il est devenu populaire parmi les cybercriminels.

Selon les forces de l'ordre américaines et européennes, au moins 25 groupes de hackers majeurs utilisaient l'infrastructure de ce service. En particulier, les groupes utilisant des ransomwares s'appuyaient sur cet outil pour masquer leurs opérations. En mai 2024, une opération conjointe du FBI et de la police européenne a mis fin aux activités de ce service.

Rétablissement du domaine

Après que l'administration de la messagerie a supprimé la chaîne sanctionnée, l'opérateur Domain.me a rétabli le fonctionnement du domaine t.me. Auparavant, le domaine avait été bloqué en raison de la présence d'un lien menant à une ressource interdite. Pour Telegram, il s'agit d'une question cruciale, car le domaine t.me est l'outil principal pour fournir des liens courts vers les utilisateurs, les chaînes et les bots.

Cette situation a démontré une fois de plus l'importance pour les grandes plateformes comme Telegram de se conformer aux sanctions internationales et aux exigences légales. Pour les utilisateurs, cette nouvelle est importante, car de nombreux services et chaînes publiques au sein de la messagerie fonctionnent via le préfixe t.me. Si le domaine avait été totalement bloqué, le système de liens externes de la messagerie aurait pu être complètement paralysé.

Actuellement, Telegram et le domaine t.me fonctionnent normalement. Il est prévu que l'équipe de la messagerie contrôle plus strictement le contenu figurant sur les listes de sanctions pour éviter que de telles situations ne se reproduisent. Selon les informations d'ixbt.com, de tels blocages marquent une nouvelle étape dans les relations entre les géants technologiques et les organismes de réglementation interétatiques.