La startup indienne Emergent multiplie sa valeur par cinq en six mois

La startup indienne Emergent, spécialisée dans le codage assisté par AI, a levé 130 millions de dollars lors de son dernier tour de table, atteignant officiellement le statut de « licorne ». La valeur marchande de l'entreprise a été multipliée par cinq en seulement six mois pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Cet événement prouve une fois de plus l'intérêt croissant pour les outils de programmation basés sur l'AI dans le monde technologique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le cycle de financement de série C, mené par la société d'investissement privée Creaegis, a vu la participation de nouveaux investisseurs tels que MNI Ventures-Claypond et Sentinel Global, aux côtés de grands fonds comme Khosla Ventures, SoftBank Vision Fund 2 et Y Combinator. Selon TechCrunch, le montant total levé par Emergent après cet accord s'élève à 230 millions de dollars.

Une révolution numérique pour les petites entreprises

Emergent ne se concentre pas sur les grandes entreprises IT, mais sur les petites et moyennes entreprises qui travaillent traditionnellement via e-mail, feuilles de calcul et messageries. L'un des fondateurs, Mukund Jha, décrit l'idée de l'entreprise comme une « équipe d'ingénieurs en boîte ». Ce système permet aux entrepreneurs de créer des applications automatisant leurs processus métier sans connaissances complexes en programmation.

Actuellement, le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise est de 120 millions de dollars, soit une croissance de 70 % au cours des quatre derniers mois. Plus de 200 000 clients payants utilisent les services d'Emergent. Parmi eux, on trouve des entreprises de logistique, des usines, des entreprises de construction et des gestionnaires immobiliers créant des logiciels de suivi des processus de transport.

Concurrence et marché mondial

Le marché du codage assisté par AI est actuellement très actif. Outre des startups comme Replit, Cursor et Lovable, des géants comme OpenAI et Anthropic proposent également leurs solutions. Cependant, Emergent se positionne comme une plateforme destinée aux utilisateurs non techniques plutôt qu'aux développeurs. Le système ne se contente pas d'écrire du code, il prend également en charge le déploiement, l'hébergement et les tests des applications.

La répartition géographique des revenus de l'entreprise est également intéressante : un tiers provient d'Amérique du Nord, un autre d'Europe et le reste d'autres marchés. Le marché indien, pays d'origine de la startup, représente environ 8 à 9 % du revenu total.

Néanmoins, Mukund Jha ne cache pas les défauts des produits créés par l'AI. Il souligne que le design reste le point le plus faible, car de nombreux sites web créés avec l'AI se ressemblent beaucoup. À l'avenir, l'entreprise vise à améliorer cet aspect et à permettre aux utilisateurs de créer des interfaces plus uniques.