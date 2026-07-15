Présentation du Redmi Note 17 : écran géant de 7 pouces et batterie de 8000 mAh

La marque Redmi de Xiaomi a renouvelé sa gamme de smartphones abordables et a dévoilé le Redmi Note 17, doté de caractéristiques techniques surprenantes. Le nouvel appareil se distingue sur le marché actuel par son écran immense et sa capacité énergétique record. Ce modèle promet d'être un excellent choix non seulement pour les utilisateurs ordinaires, mais aussi pour les amateurs de contenu multimédia. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'aspect principal du smartphone est son écran OLED de 7 pouces. Une telle taille rapproche presque le smartphone de la catégorie des tablettes. L'écran offre une résolution de 2396 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale allant jusqu'à 1800 cd/m2. Selon ixbt.com, un lecteur d'empreintes digitales est intégré à l'écran, et des fonctionnalités comme Wet Touch 2.0 pour une utilisation avec les mains mouillées ainsi que des modes gants spéciaux ont été introduits.

Puissance et efficacité

Le Redmi Note 17 surprendra certainement beaucoup de monde par son autonomie. L'appareil est équipé d'une batterie massive de 8000 mAh, capable de tenir jusqu'à 2,3 jours en utilisation normale. Ce chiffre est deux fois supérieur à celui de la plupart des flagships actuels. L'appareil prend en charge la charge rapide de 45 W et la charge filaire inversée de 22,5 W.

À l'intérieur, le smartphone est propulsé par le processeur Snapdragon 4 Gen 4 gravé en 4 nm. L'appareil est doté de jusqu'à 8 GB de RAM LPDDR4X et jusqu'à 256 GB de stockage UFS 2.2. Fait notable, les utilisateurs peuvent étendre la mémoire jusqu'à 2 TB via des cartes microSD, permettant de stocker de gros volumes de vidéos et de fichiers.

Appareil photo et fonctions intelligentes

Côté photo, le capteur principal offre une résolution de 50 mégapixels, tandis que la caméra frontale est de 8 mégapixels. L'appareil fonctionne sous le nouveau système d'exploitation HyperOS 3. Le système intègre plusieurs fonctions de sécurité basées sur l'IA, notamment la détection d'appels frauduleux et la reconnaissance de tentatives de falsification faciale (deepfake) lors d'appels vidéo.

Les autres caractéristiques techniques du smartphone incluent :

Protection contre la poussière et l'eau certifiée IP65 ;

Module NFC et port infrarouge pour contrôler les appareils électroménagers ;

Coloris disponibles : noir, turquoise clair et violet ;

Possibilité de charge filaire bidirectionnelle.

Le prix du Redmi Note 17 varie selon la capacité de stockage. La version 6/128 GB commence à environ 180 dollars, tandis que le modèle haut de gamme 8/256 GB est estimé à environ 223 dollars. Sur le marché local, ces prix pourraient être légèrement plus élevés en raison des frais de douane et de logistique, mais il reste sans aucun doute l'un des appareils les plus compétitifs de sa catégorie.