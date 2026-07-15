8 catégories, 6 médailles : nos boxeuses sont premières en Asie !

Lors des championnats d'Asie de boxe junior qui se déroulent à Jakarta, en Indonésie, les filles d'Ouzbékistan ont réalisé une performance exceptionnelle. Dans la catégorie U19, nos représentantes ont décroché la première place au classement général avec 4 médailles d'or et 2 d'argent.

Le caractère ouzbek sur le ring de Jakarta

Les Ouzbèkes ont participé à 8 des 10 catégories de poids du championnat. Malgré cela, notre équipe nationale a récolté 6 médailles, devenant ainsi la plus forte du continent.

Ce résultat est significatif non seulement par le nombre de médailles, mais aussi par leur qualité. Le fait que 4 des 6 médailles soient en or montre à quel point nos filles ont été convaincantes lors des finales.

Médaillées d'or

Nos boxeuses qui ont hissé le drapeau de l'Ouzbékistan au sommet à Jakarta :

Poids Boxeuse -54 kg Sabrina Chakomanova -60 kg Sevara Mamatova -65 kg Rushanabonu Isoyeva -75 kg Samira Turg‘unova

Sabrina Chakomanova, Sevara Mamatova, Rushanabonu Isoyeva et Samira Turg‘unova ont remporté le titre continental dans leurs catégories respectives. C'est une grande victoire pour ces jeunes athlètes et un signal fort pour l'école de boxe ouzbèke.

L'argent est aussi une belle performance

Atteindre la finale demande un travail acharné lors des championnats d'Asie. Nazokat Mardonova et Maftuna Yangiyeva sont également montées sur le podium avec des médailles d'argent.

Poids Boxeuse -51 kg Nazokat Mardonova -70 kg Maftuna Yangiyeva

Bien qu'elles aient été à un pas de l'or en finale, elles ont apporté une contribution importante à la victoire globale de l'équipe.

8 participations, 6 médailles — une efficacité impressionnante

Le point le plus remarquable est que les filles d'Ouzbékistan n'ont pas concouru dans les 10 catégories, mais dans 8. Dans ces conditions, remporter 6 médailles témoigne d'une efficacité très élevée.

En termes simples, presque chacune de nos athlètes sur le ring s'est battue sérieusement pour une médaille. Cela prouve que ce n'est pas seulement le talent individuel, mais tout le système qui fonctionne.

Une nouvelle génération grandit dans la boxe ouzbèke

Ces dernières années, la boxe ouzbèke a commencé à obtenir des résultats non seulement chez les seniors, mais aussi chez les jeunes et les femmes. La victoire à Jakarta est la suite logique de ce processus.

Un tel résultat en catégorie U19 donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Ces athlètes pourraient défendre les couleurs de l'Ouzbékistan dans les équipes U23 et seniors dans les années à venir.

Le titre continental — une grande confiance

La première place au classement général n'est pas un hasard. C'est le résultat de la préparation, de la discipline, du travail des entraîneurs et du caractère sur le ring.

La compétition de Jakarta a prouvé une fois de plus que la boxe féminine ouzbèke est devenue une force majeure à l'échelle asiatique.

Le plus important est que cette victoire donne une grande confiance aux jeunes athlètes. Il est naturel qu'une équipe championne d'Asie vise désormais les sommets sur la scène mondiale.

Un message fort venu de Jakarta

4 médailles d'or, 2 d'argent et la première place au classement général : c'est une excellente nouvelle pour le sport ouzbek. Il est d'autant plus important que ce résultat ait été obtenu par de jeunes filles.

Désormais, l'objectif est de soutenir cette génération, de leur offrir une expérience internationale et de les préparer aux grandes compétitions.

Selon vous, laquelle de nos boxeuses U19 pourrait devenir une leader de l'équipe nationale senior à l'avenir ?