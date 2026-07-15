Le talentueux milieu de terrain brésilien Andrey Santos a décidé de quitter Chelsea pour rejoindre Manchester United. La raison principale de ce transfert est la réduction drastique de ses opportunités de jouer en équipe première à Stamford Bridge. Selon le Daily Mail, Santos a lui-même demandé son transfert à la direction du club, et le club mancunien a accepté de payer un total de 50 millions de livres sterling (48+2) pour cet accord. C'est ce que rapporte Goal.com .

La concurrence excessive au milieu de terrain à Chelsea a inquiété le joueur brésilien. La signature de Moises Caicedo, le prix de transfert d'Enzo Fernandez fixé à 120 millions de livres, ainsi que la présence de joueurs comme Romeo Lavia et Dario Essugo ont considérablement limité le temps de jeu de Santos. De plus, l'absence du club londonien des compétitions européennes cette saison a encore réduit les possibilités de rotation.

Problèmes et erreurs liés à l'entraîneur

Certaines erreurs sur le terrain ont également contribué à l'éviction d'Andrey Santos de l'équipe de Chelsea. Notamment, lors du match contre Brighton, une passe imprécise de sa part a conduit à l'expulsion de Trevoh Chalobah et à la défaite 1-3 de l'équipe. L'entraîneur de l'époque, Enzo Maresca, a perdu confiance en lui après cette erreur et a commencé à ne l'utiliser que pour les matchs de coupe secondaires.

La relation avec Liam Rosenior, nommé pour redresser la situation, ne s'est pas non plus déroulée comme prévu. Bien qu'ils aient collaboré avec succès au RC Strasbourg, la situation survenue lors du match contre Burnley en février a tout gâché. Le but marqué par Zian Flemming dans les dernières minutes a été attribué à une erreur de Santos, ce qui a provoqué de vives critiques de la part de l'entraîneur.

Manchester United a offert une meilleure plateforme pour le développement du joueur. À Old Trafford, une place dans l'équipe première a été promise à Santos, ce qui est crucial pour consolider sa place dans l'équipe nationale du Brésil. Bien que Chelsea ait précédemment rejeté une offre de 45 millions de livres de West Ham, le club a été contraint de le vendre en raison de la décision ferme du joueur.

Ce transfert est l'un des plus retentissants de la saison en Premier League. Manchester United vise à renforcer son milieu de terrain en recrutant ce jeune talent. Pour Chelsea, cet accord a servi d'opportunité pratique pour se conformer aux règles du fair-play financier et réduire légèrement l'effectif.