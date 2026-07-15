Pourquoi Andrey Santos a-t-il décidé de quitter Chelsea pour Manchester United ?

·37·Sport
Pourquoi Andrey Santos a-t-il décidé de quitter Chelsea pour Manchester United ?

Le talentueux milieu de terrain brésilien Andrey Santos a décidé de quitter Chelsea pour rejoindre Manchester United. La raison principale de ce transfert est la réduction drastique de ses opportunités de jouer en équipe première à Stamford Bridge. Selon le Daily Mail, Santos a lui-même demandé son transfert à la direction du club, et le club mancunien a accepté de payer un total de 50 millions de livres sterling (48+2) pour cet accord. C'est ce que rapporte Goal.com .

La concurrence excessive au milieu de terrain à Chelsea a inquiété le joueur brésilien. La signature de Moises Caicedo, le prix de transfert d'Enzo Fernandez fixé à 120 millions de livres, ainsi que la présence de joueurs comme Romeo Lavia et Dario Essugo ont considérablement limité le temps de jeu de Santos. De plus, l'absence du club londonien des compétitions européennes cette saison a encore réduit les possibilités de rotation.

Problèmes et erreurs liés à l'entraîneur

Certaines erreurs sur le terrain ont également contribué à l'éviction d'Andrey Santos de l'équipe de Chelsea. Notamment, lors du match contre Brighton, une passe imprécise de sa part a conduit à l'expulsion de Trevoh Chalobah et à la défaite 1-3 de l'équipe. L'entraîneur de l'époque, Enzo Maresca, a perdu confiance en lui après cette erreur et a commencé à ne l'utiliser que pour les matchs de coupe secondaires.

La relation avec Liam Rosenior, nommé pour redresser la situation, ne s'est pas non plus déroulée comme prévu. Bien qu'ils aient collaboré avec succès au RC Strasbourg, la situation survenue lors du match contre Burnley en février a tout gâché. Le but marqué par Zian Flemming dans les dernières minutes a été attribué à une erreur de Santos, ce qui a provoqué de vives critiques de la part de l'entraîneur.

Manchester United a offert une meilleure plateforme pour le développement du joueur. À Old Trafford, une place dans l'équipe première a été promise à Santos, ce qui est crucial pour consolider sa place dans l'équipe nationale du Brésil. Bien que Chelsea ait précédemment rejeté une offre de 45 millions de livres de West Ham, le club a été contraint de le vendre en raison de la décision ferme du joueur.

Ce transfert est l'un des plus retentissants de la saison en Premier League. Manchester United vise à renforcer son milieu de terrain en recrutant ce jeune talent. Pour Chelsea, cet accord a servi d'opportunité pratique pour se conformer aux règles du fair-play financier et réduire légèrement l'effectif.

Andrey SantosManchester UnitedChelseaTransfertFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

8 catégories, 6 médailles : nos boxeuses sont premières en Asie !8 catégories, 6 médailles : nos boxeuses sont premières en Asie !Aujourd'hui, 19:53Greenwood au Fenerbahçe : un transfert majeur de 39 millions d'eurosGreenwood au Fenerbahçe : un transfert majeur de 39 millions d'eurosAujourd'hui, 19:49Le secret du phénomène Lionel Messi : ses anciens coéquipiers révèlent la personnalité de la légendeLe secret du phénomène Lionel Messi : ses anciens coéquipiers révèlent la personnalité de la légendeAujourd'hui, 19:20Chelsea à l'aube d'une nouvelle ère : Xabi Alonso impose une discipline de ferChelsea à l'aube d'une nouvelle ère : Xabi Alonso impose une discipline de ferAujourd'hui, 18:59Le sélectionneur qui a qualifié Haïti pour la Coupe du Monde 2026 après 52 ans s'en vaLe sélectionneur qui a qualifié Haïti pour la Coupe du Monde 2026 après 52 ans s'en vaAujourd'hui, 18:57Galatasaray prépare un transfert surprise : Phil Foden pourrait rejoindre la TurquieGalatasaray prépare un transfert surprise : Phil Foden pourrait rejoindre la TurquieAujourd'hui, 18:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev