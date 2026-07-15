Galatasaray prépare un transfert surprise : Phil Foden pourrait rejoindre la Turquie

Le club turc de Galatasaray prévoit de réaliser une opération qui surprendra les fans de football européens lors du mercato estival. Le géant d'Istanbul a commencé à travailler sur le transfert de la star de Manchester City et de l'équipe nationale d'Angleterre, Phil Foden. Cette démarche témoigne de l'ambition du club de renforcer sa position non seulement dans le championnat national, mais aussi sur la scène européenne. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par le journal Fanatik, Phil Foden, qui peine à obtenir une régularité dans son temps de jeu avec Manchester City, ne serait pas contre l'idée d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. L'avenir du meneur de jeu de 26 ans à l'Etihad Stadium reste incertain, car son contrat actuel expire l'été prochain. Bien qu'un accord verbal pour une prolongation ait été évoqué en mai, les documents officiels n'ont pas encore été signés.

Grands projets à Istanbul

Le président de Galatasaray, Dursun Özbek, a pour objectif de renforcer l'équipe avec une star de classe mondiale. Pour réaliser ce transfert, le club a donné pleins pouvoirs au célèbre agent George Gardi. Gardi avait déjà joué un rôle clé dans l'arrivée de plusieurs joueurs renommés au Nef Stadium, et c'est lui qui a proposé le nom de Foden à la direction du club.

Actuellement, la valeur marchande de Phil Foden est estimée à environ 70 millions d'euros. Bien qu'il s'agisse d'une somme très importante pour le football turc, la direction de Galatasaray est prête à mobiliser toutes ses ressources financières. Cependant, les Turcs ne sont pas seuls dans cette course : plusieurs grands clubs européens surveillent également de près la situation du milieu de terrain anglais.

Options alternatives et avenir

Si le transfert de Phil Foden ne se concrétise pas, Galatasaray a déjà un « plan B » prêt. Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, figure sur la liste du club. L'équipe s'intéresse également à de jeunes talents, avec les noms de Can Uzun, joueur de l'Eintracht Frankfurt, et de l'attaquant de Brighton, Julio Enciso, parmi les candidats.

La saison dernière, Phil Foden a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues avec Manchester City, marquant 10 buts et délivrant 7 passes décisives. Malgré cela, il n'a pas été retenu dans la liste finale de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde. Selon Goal.com, le joueur lui-même serait enclin à changer de club lors du mercato estival, mais sa prochaine destination reste encore incertaine.